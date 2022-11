Gremiales anuncian bloqueo nacional de carreteras para este jueves en apoyo a Santa Cruz





15/11/2022 - 20:16:51

Los Tiempos.- La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia anunció este martes el bloqueo de carreteras en todo el país desde las 5 de la mañana de este jueves, en exigencia de la realización del Censo de Población y Vivienda para el 2023 y en apoyo total al Comité pro Santa Cruz. La medida fue tomada en un ampliado de los gremiales que se realizó el lunes, donde también se determinó brindar apoyo moral y material a los piquetes de huelga de hambre que se están acatando en todo el territorio nacional. “Nosotros apoyamos al departamento de Santa Cruz, pedimos que el Censo se realice el 2023, como pidió nuestro máximo dirigente Francisco Figueroa (+)”, manifestó Antonio Siñani, representante gremial de El Alto. Además, el sector pide que se libere a las personas aprehendidas en las diferentes protestas. “Queremos que se respete el fuero sindical, que no haya más aprehensiones, que no haya más encarcelamientos”, manifestó Siñani. Esta medida de presión es “inicial”, por lo que no se descarta que en los próximos días se tomen otras determinaciones.