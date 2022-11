Constitucionalista: Redistribución de escaños con resultados del censo ya está en la Carta Magna





15/11/2022 - 17:46:56

El constitucionalista Arturo Yáñez, explicó la redistribución de ecaños parlamentarios con resultados del último censo ya está contempalda en la Constitución Política del Estado que ordena esa reasignación, según Brújula Digital. La explicación la dio cuando la oposición y el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz presentan proyectos de ley para garantizar la redistribución de escaños con los resultados del censo, lo que para el constitucionalista esas acciones sólo son una “salida política”. Dijo que lo que se está buscando con la demadna de una ley para garantizar la distibución de escaños es tener ciertas seguridades para que ese acuerdo o esa propuesta se materialice con mayor fuerza. Ahora, aclaró, no es ilegal o inconstitucional, sino lo deseable sería desarrollar, a través de una ley, lo que la Constitución dice, explicó Yáñez. En este caso, la Constitución Política del Estado ya ordena que la redistribución de escaños tome en cuenta los datos del “último censo estatal”. Entonces, si el empadronamiento censal se concretaría el 23 de marzo de 2024, los resultados de este proceso deben ser tomados en cuenta para la redistribución de escaños en los comicios generales de 2025. En su numeral I, el artículo 148 de la Carta Magna establece que: “La distribución del número de circunscripciones uninominales, así como la delimitación territorial de éstas, será determinada por la ley, que tendrá en cuenta el número de habitantes establecido en el último censo estatal, con base en los criterios de extensión territorial, continuidad geográfica y afinidad cultural”. Yáñez no cuestionó que se apruebe una ley que garantice lo establecido en la Carta Magna, debido a que puede haber desconfianza, especialmente en Santa Cruz, respecto a “estrategias envolventes del Gobierno, como la conformación de la comisión técnica que analizó en Trinidad la fecha del censo, mientras el paro indefinido cruceño de iba “desgastando”. Francisco Vargas, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó en esta jornada que la Sala Plena se reunirá para analizar los tiempos y el cronograma que se requerirá para los comicios generales de 2025. La autoridad del TSE resaltó que para la asignación de escaños se requerirá los “datos oficiales” que emita el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del censo. No precisó si requiere los resultados “preliminares” o “finales”. Más conflictos “Haya la ley o no, ese no va a ser un tema pacífico en Bolivia. Es muy ingenuo pensar que por arte de magia se va a solucionar el problema, más bien, estos conflictos están anticipando los que eventualmente van a venir. Los departamentos que no formamos parte del eje central no nos vamos a sentir tranquilos, no permitiremos que sigamos siendo debilitados”, advirtió Yáñez sobre una eventual pérdida de escaños para regiones consideradas expulsoras de población. El constitucionalista recordó los conflictos regionales que se registraron en el país por procesos de reasignación de escaños parlamentarios en el antiguo Congreso Nacional, en 2005 durante el gobierno del entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, y en 2013, durante el gobierno del expresidente Evo Morales, en la Asamblea Legislativa. En ambos casos se tropezó con esos problemas para aprobar la ley de reasignación de escaños tras los resultados de censos nacionales. Yáñez recordó que a Chuquisaca le prometieron una serie de obras a cambio de que acepte la disminución de escaños, pero que, al final, esas obras no fueron ejecutadas. “La redistribución con base sólo en lo cuantitativo, es un elemento importante, pero pensar que porque somos más vamos a tener más poder, es una ingenuidad, tenemos que tener la capacidad los bolivianos, los que no formamos parte del eje central, como los que forman, para hallar un piso común porque al final somos bolivianos todos, que evite que se perpetúe esas asquerosas diferencias que hay en Bolivia, sin desconocer que hay más gente en un lado que en otro”, acotó.