Misiles rusos impactan en Polonia y matan a dos personas: Gobierno convoca a una reunión de emergencia





15/11/2022 - 16:49:26

Infobae.- Dos misiles habrían caído este martes en el pueblo polaco de Przewodou en la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania. De acuerdo a lo consignado por el medio local Radio ZET, dos personas murieron. Hasta el momento se desconocen las causas de este incidente, mientras la policía, la fiscalía y el Ejército polacos trabajan en el lugar. Según informaciones extraoficiales de la propia emisora, los misiles podrían haber golpeado secadoras de grano. Pese a que todavía no hay información oficial, los primeros indicios apuntan a que se trataría de misiles rusos. De hecho, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocó a una reunión urgente del comité de asuntos de seguridad nacional y defensa. El comité, formado por los responsables de los ministerios de Defensa, Interior, Justicia y Asuntos Exteriores, así como por el coordinador de los servicios de inteligencia, es un órgano que prepara y coordina las decisiones sobre seguridad nacional y defensa. El portavoz del gobierno polaco, Piotr Mueller, no confirmó inmediatamente la información, pero dijo que los principales líderes estaban celebrando una reunión de emergencia debido a una “situación de crisis.” “Cualquier información presentada hoy a la Comisión será comunicada al público después en la medida de lo posible”, añadió y agregó que la decisión de convocar el encuentro fue tomada junto con el presidente polaco, Andrzej Duda. A la reunión asisten, además de Morawiecki, el ministro del Interior, Mariusz Kaminksi, el ministro de Exteriores, Zbigniew Rau, el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, el comandante de los sectores operativos de las fuerzas armadas y el máximo responsable de la policía polaca. Un alto funcionario de los servicios de inteligencia de Estados Unidos confirmó a la agencia AP que los misiles que impactaron en Polonia, un miembro pleno de la OTAN, pertenecen al ejército ruso. De confirmarse esto, elevaría al máximo las tensiones con el Kremlin, en el marco de la guerra con Ucrania. En tanto, el Pentágono dijo que no podía corroborar los informes de los medios de comunicación, pero que estaba investigando lo sucedido. “Estamos al tanto de las informaciones de prensa que afirman que dos misiles rusos han impactado en un lugar dentro de Polonia o en la frontera con Ucrania”, indicó el portavoz del Pentágono, Pat Ryder. “No tenemos ninguna información en este momento para corroborar que ha habido un ataque con misiles”, dijo a los periodistas, añadiendo que el Pentágono estaba “investigando más a fondo”. Fuentes diplomáticas polacas confirmaron a la agencia Europa Press que hay contactos a todos los niveles, es decir tanto con los socios de la Unión Europea (UE) como con los aliados de la OTAN, sobre el incidente registrado este martes. “Es crucial verificar con mucho cuidado el incidente”, aclararon.

Este sería el primer impacto directo que recibe un país miembro de la Alianza Atlántica desde el estallido de la guerra en Ucrania, a finales del mes de febrero. Durante la cumbre de la OTAN en Madrid, los Estados miembro reafirmaron su “inquebrantable” compromiso con la defensa colectiva de todos los territorios que componen el organismo. El artículo 5 del Tratado de Washington obliga a los miembros de la OTAN a salir al rescate de cualquier aliado que sufra un ataque. Incluso, durante estos meses de invasión rusa, la Alianza Atlántica advirtió que habría represalias contra Moscú en caso de atacar a algún país miembro. Letonia envió un mensaje de apoyo a Polonia y lanzó una contundente advertencia a Rusia. “Los misiles rusos que golpean el territorio del miembro de la OTAN es una escalada muy peligrosa por parte del Kremlin, Letonia expresa total solidaridad con nuestro aliado Polonia y apoyará cualquier acción que Polonia considere apropiada. Rusia asumirá toda la responsabilidad por todas las consecuencias”, señaló en sus redes sociales el ministro de Relaciones Exteriores, Edgars Rinkēvičs. “Las últimas noticias de Polonia son las más preocupantes. Estamos consultando de cerca con Polonia y otros aliados. Estonia está lista para defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Nos solidarizamos plenamente con nuestro aliado”, agregó la cancillería de Estonia. Lituania, otro de los países bálticos, también se manifestó en respaldo a Polonia. “Dos personas murieron a causa de misiles rusos en Polonia. Incluso si es un accidente, supone una gran diferencia”, aseveró el ministro de Exteriores Linas Linkevicius. Y agregó que la consecuencia sería el levantamiento de todas las restricciones al suministro de armas a Ucrania y de todas las “líneas rojas” a ese respecto. El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, afirmó que “cada centímetro del territorio de la OTAN debe ser defendido” y dijo estar en conversaciones con las autoridades polacas. El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, condenó “enérgicamente” este “incidente”, al tiempo que destacó que la OTAN está “unida” y “equipada” para defender a sus miembros: ”Bélgica condena enérgicamente el incidente en territorio polaco y envía su más sentido pésame a las familias de las víctimas y al pueblo de Polonia. Bélgica apoya a Polonia”. El régimen de Putin, no obstante, dijo que las acusaciones son una “provocación deliberada con el objetivo de escalar la situación” en Ucrania, y negó los ataques: “No se realizaron ataques contra objetivos cerca de la frontera estatal entre Ucrania y Polonia con armamento ruso”. Por su parte, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, también convocó al Consejo de Defensa de su país. “En respuesta al cese de la transferencia de petróleo a través del oleoducto Druzhba y el impacto del misil en territorio de Polonia, Viktor Orban ha convocado el Consejo de Defensa de Hungría a las 20.00 horas (hora local)”, informó el portavoz del Gobierno, Zoltan Kovavs, en su perfil de Twitter. Rusia atacó este martes docenas de objetivos en toda Ucrania, muchos de ellos relacionados según Kiev con la infraestructura energética, lo que ha causado cortes del suministro eléctrico en gran parte del país. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó este martes a “no subestimar” a Rusia pese al avance de las tropas ucranianas, que siguen recuperando territorio ocupado por las fuerzas rusas, ya que aún cuenta con un número “importante” de capacidades militares y efectivos. ”Todos acogemos con satisfacción los avances que las fuerzas ucranianas han realizado en los últimos días, en particular con la liberación de (la ciudad de) Kherson. Esto se debe a la valentía de las fuerzas armadas ucranianas”, afirmó Stoltenberg ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Defensa de la Unión Europea (UE), en el que participa como invitado. No obstante, el político noruego pidió al mismo tiempo “no cometer el error de subestimar a Rusia”. En ese sentido, celebró que la UE haya dado luz verde al inicio de una misión de formación de militares ucranianos que se desarrollará durante dos años en países europeos como Polonia o España. Hoy los ministros de Defensa comunitarios acordaron añadir un presupuesto de 16 millones de euros para dotar a los militares ucranianos de municiones y equipos, así como de transporte y capacidades de mantenimiento a lo largo de su adiestramiento. Stoltenberg recordó que aliados como Estados Unidos, el Reino Unido o Canadá “han llevado a cabo un importante entrenamiento” de militares en Ucrania desde la anexión ilegal de la península de Crimea por parte de Rusia en 2014. A su vez, destacó que países que forman parte de la UE como Dinamarca, Suecia o los Países Bajos también han formado a militares ucranianos en cooperación con socios de la OTAN como Nueva Zelanda y Australia.