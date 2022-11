Gobierno afirma que la fecha del Censo ya está establecida y que no es necesaria una ley





El Gobierno nacional afirmó este martes que con el Decreto Supremo 4824 se fijó para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo de Población y Vivienda y que, por tanto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) trabaja en “esa línea” y que no es necesaria la aprobación de una ley. “Para el Gobierno la fecha ya está establecida y se trabaja en esa línea, con la mirada puesta en el 23 de marzo de 2024”, indicó el portavoz presidencial Jorge Richter a F10, publica la ABI. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, consideró “que el Censo es competencia privativa del nivel central del Estado, creemos que es suficiente la emisión del decreto estableciendo la fecha del Censo de Población y Vivienda”, dijo este martes a RTP. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), los diputados Anyelo Céspedes y Juan José Jáuregui, desestimaron la propuesta. “No es necesaria una ley, son competencias del Ejecutivo llevar adelante el Censo de Población y Vivienda, así lo dice nuestra Constitución”, afirmó Céspedes, según la ABI. Recordó que el numeral 16 del parágrafo primero del artículo 298 de la Carta Magna establece que los censos oficiales son “son competencias privativas del nivel central del Estado”. En tanto, el diputado Jáuregui recordó que los últimos procesos censales, de 1992, 2001 y 2012, fueron ejecutados con el marco normativo de un decreto supremo y no una ley. Jáuregui advirtió que este intento de trasladar el debate del Censo al Legislativo tiene el objetivo de “mantener en movilización permanente al departamento de Santa Cruz” que ya lleva 25 días en un paro indefinido que “lapidó más de 1.000 millones de dólares” por las pérdidas generadas a esa región y al país. En el cabildo cruceño del pasado 13 de noviembre, se determinó “instruir” a los legisladores de Santa Cruz “para que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del Censo antes de las elecciones de 2025”. Para materializar la propuesta, el Comité Interinstitucional, dirigido por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, presentó el lunes un proyecto que apunta a elevar a rango de ley el Decreto Supremo 4824, que además de establecer la fecha de la encuesta nacional, determina para el mes de septiembre de 2024 la nueva distribución de los ingresos de coparticipación. Los legisladores de Comunidad Ciudadana y Creemos por Santa Cruz se reunieron este martes con entidades cívica donde se acordó “conformar una mesa técnica para elaborar un solo proyecto de ley que recoja las aspiraciones de todo el departamento de Santa Cruz y garantice la aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda, antes de las elecciones generales de 2025”. “Esta mesa técnica trabajará por tiempo y materia sobre la base de nuestro proyecto de ley, hasta tener una norma única que será presentada a la brevedad posible a la Asamblea Legislativa. La misma debe garantizar la redistribución de los recursos económicos y la redistribución de la representación parlamentaria, a partir de los resultados oficiales que arroje el Censo”, dijo el rector Vicente Cuellar.