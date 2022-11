La ANP corrobora que Sebastián Méndez, uno de los aprehendidos tras la refriega policial, es camarógrafo y editor de Noticias Villanas





15/11/2022 - 13:08:42

El Deber.- La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) anunció mediante un comunicado que, corroboró que, Sebastián Méndez Sevilla, el joven de 19 años que acabó en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tras los hechos violentos registrados el viernes durante el día 21 del paro indefinido, es camarógrafo y editor del medio digital 'Noticias Villanas'. Méndez fue capturado con violencia por la Policía tras los enfrentamientos generados por una marcha de afines al MAS en la zona de La Ramada y el Chiriguano, donde la policía, haciendo uso de agentes químicos, despejaba a los vecinos que se agruparon para apoyar a la población que era atacada por los marchistas. Después de estos hechos, una turba quemó la sede de los campesinos en la avenida Irala y provocó desmanes en la Central Obrera Departamental (COD), tiempo en el que los uniformados de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) realizaron varias aprehensiones ejerciendo violencia. Sebastián Méndez, que se encontraba trabajando en una de las calles del centro de la ciudad, acabó siendo perseguido por los policías antimotines y reducido con una patada. Además en el mismo momento un bombero voluntario, Josué Moisés Arias Tórrez, que se encontraba de civil huyendo de la gasificación, tras apoyar a que sus camaradas apaguen el incendio registrado en la sede de campesinos, era sometidos a golpes, agresión que fue captada por otros periodistas y vecinos de la zona. Pero, tras conocerse que Sebastián estaba entre rejas y era parte de un equipo periodístico, la unidad de monitoreo de la ANP, asociación que representa a los principales medios impresos de Bolivia, verificó que Méndez es un trabajador de la prensa, y mediante fotografías que respaldan su labor, garantizó que si pertenece al medio de Noticias Villanas, pero está siendo acusado por los delitos de asociación delictuosa y robo agravado. En el video que se difunde en las redes, sobre el momento de su captura, los policías le acercan una bomba molotov y los acusa de portar el explosivo, pero los periodistas en el momento lo cuestionan ya que ven que es otro uniformado el que coloca la botella cerca de los dos aprehendidos, Sebastián y Josué Moisés. "La implantación de pruebas falsas está comprendida en el artículo 167 del Código Penal bajo la tipificación de 'Simulación de delito'. Se vulnera el principio de legalidad al no adecuarse el tipo penal a la conducta del imputado", explica la asesora legal de la ANP, Mabel Antezana. El responsable de “Noticias Villanas”, Mario Cuéllar Subirana, dijo a la ANP que la aprehensión se trata de un atropello a un trabajador de la prensa porque Sebastián Méndez trabaja con ellos desde mayo del año pasado, en “Noticias Villanas”, medio de comunicación de la ciudadela de la Villa Primero de Mayo, una populosa zona que incluye 42 unidades vecinales y una población estimada de 200.000 habitantes. Según el análisis de la abogada Antezana, el robo agravado no se adecua porque no existe un arma, el ejercicio de violencia y la actuación de varias personas. En cuanto al cargo de asociación delictuosa, no existe una prueba que comprometa a Méndez Sevilla en una actuación junto a varias persona para cometer el delito. Por su parte, Jorge Méndez, papá del camarógrafo, indicó que su hijo que trabaja desde hace un año formalmente con Noticias Villanas, llevaba varios años apoyando a ese medio informativo desde que tenía 17 años, incluso en la ciudadela es conocido no solo por su trabajo en la prensa, sino como imitador de Michael Jackson, por eso lo apodan 'Jackson'. Además, desde muy joven se dedicó a trabajar en lo que le apasiona, y aparte del oficio en el periodismo cuenta con una escuela de fútbol que fomenta el deporte en los niños de la Villa Primero de Mayo, según relató su hermana Yosselín Borda Sevilla. En tanto, tras pasar cuatro noches durmiendo en celdas de la Felcc, aún no se desarrolla la audiencia de medidas cautelares en contra de los 17 aprehendidos, entre ellos Sebastián, la misma que ya fue postergada por dos veces ante la inasistencia de los jueces que argumentaron la falta de garantías para instalar la audiencia.