Activan demanda contra un fiscal por demorar citación a Camacho en el caso Golpe I





15/11/2022 - 12:20:20

Erbol.- El abogado de la exdiputada Lidia Patty, Víctor Nina, informó que este lunes presentó una Acción de Cumplimiento contra el fiscal Omar Mejillones Copana por su negligencia de citar al expresidente del comité cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que declare por el caso “golpe de Estado I”. El recurso fue sorteado a la Sala Constitucional I de la ciudad de La Paz que tiene tres días para pronunciarse sobre la admisión, observación o rechazo al recurso planteado con el fin acelerar las investigaciones del llamado “golpe de Estado”. Nina explicó que casi todos los sindicados ya fueron imputados, otros están siendo buscados por la justicia, pero el único que no fue citado hasta el momento fue el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho para que declare sobre los presuntos delitos de terrorismo y conspiración. Dijo que en reiteradas oportunidades ha reclamado al juez de garantías, pero la petición no ha tenido una acogida positiva del ahora fiscal accionado, provocando una lesión a los derechos de la denunciante, según comentó el abogado. “En esta condición de mendigación de justicia se ha decidido acudir a la justicia constitucional mediante una Acción de Cumplimiento”, declaró a la prensa a tiempo de indicar su esperanza para que la Sala Constitucional pueda ordenar a la Fiscalía cumpla con la normativa. El abogado lamentó que el poder punitivo del Estado no esté siendo eficiente ni esté defiendo los intereses de la sociedad, porque debido a esta negligencia de actuación del Ministerio Público, “actualmente Camacho está haciendo actos ilegales”. Esperan que la Sala Constitucional pueda admitir el recurso, correr traslado al fiscal Mejillones y pueda convocarse a una audiencia para dilucidar el pedido y se cumpla el procedimiento legal.