Guerra contra Ucrania genera grieta en cumbre del G20 por posiblemente aislamiento de Rusia





15/11/2022 - 11:54:11

VOA.— Los líderes del grupo de las mayores economías del mundo (G-20) inician conversaciones este martes en la isla de Bali, Indonesia, empañadas por las divisiones provocadas por la guerra en Ucrania. Los líderes están listos para emitir una declaración en la que "la mayoría" de los miembros condenarán enérgicamente la guerra de Rusia contra Ucrania, dijo un alto funcionario de la administración estadounidense en una sesión informativa con los periodistas el martes por la mañana. "Creo que verán a la mayoría de los miembros del G-20 dejar en claro que condenan la guerra de Rusia en Ucrania, que ven la guerra de Rusia en Ucrania como la fuente fundamental del inmenso sufrimiento económico y humanitario en el mundo", dijo el funcionario. dijo, hablando bajo condición de anonimato. La declaración, que se publicará al final de la cumbre a finales de esta semana, está diseñada para mostrar que el grupo está aislando a Rusia, miembro del G-20, dijo el funcionario. Pero no está claro cuántos países se sumarán. Si bien los líderes están de acuerdo principalmente en los tres pilares de las prioridades del G-20 que Indonesia ha impulsado bajo su presidencia (arquitectura digital, transición energética y transformación digital), la declaración sobre Rusia es el punto de fricción que hace un comunicado conjunto o una declaración acordada por todos. fiestas al final de la cumbre, parecen poco probables, dicen fuentes diplomáticas a la VOA. En los comentarios de apertura, antes de que los líderes comenzaran la discusión a puerta cerrada, el presidente indonesio, anfitrión del G-20, Joko Widodo, pidió a los miembros que no permitan que las divisiones sobre la invasión de Rusia a Ucrania descarrilen su agenda para la unidad y la recuperación económica. "No tenemos otra opción, se necesita colaboración para salvar el mundo", dijo Widodo, y agregó que los miembros tienen una responsabilidad no solo con sus ciudadanos sino también con el mundo. "La responsabilidad significa poner fin a la guerra", dijo Widodo. "El G-20 debe ser el catalizador de una recuperación económica inclusiva. No debemos dividir el mundo en partes", agregó. "No debemos permitir que el mundo caiga en otra guerra fría". Sin embargo, Indonesia no se da por vencida con un comunicado. "Tenemos que ser optimistas, todavía está en proceso", dijo el martes a los periodistas el ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Indonesia, Johnny G. Plate. En una posible crítica velada a Moscú, el presidente chino, Xi Jinping, advirtió contra la "armamentización" de los alimentos y la energía. "Debemos oponernos firmemente a la politización, la instrumentalización y el uso de armas de los problemas alimentarios y energéticos", dijo Xi.

La súplica de Zelenskyy Dirigiéndose a los líderes del G-20 en forma virtual desde Ucrania, el presidente Volodymyr Zelenskyy describió una serie de condiciones necesarias para poner fin a la guerra en Ucrania. Bajo las amenazas iniciales de boicot occidental de excluir al presidente ruso Vladimir Putin, Widodo invitó a Zelenskyy a pesar de que Ucrania no es miembro del grupo. Otros países no miembros fueron invitados como observadores, incluidos España, los Países Bajos, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. Zelenskyy dijo que Rusia debe reafirmar la integridad territorial de Ucrania, retirar sus tropas del territorio ucraniano y pagar una compensación por los daños causados. Usó repetidamente el término "G-19" para excluir a Rusia y pidió una conferencia internacional para evitar más "agresiones rusas". Putin no asistirá a la cumbre en persona. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, estaba en la sala cuando Zelenskyy habló, pero no comentó de inmediato sobre la declaración del líder ucraniano. El presidente francés, Emmanuel Macron, tuiteó que él y el presidente chino, Xi Jinping, pidieron "respeto por la integridad territorial y la soberanía de Ucrania".