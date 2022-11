Tribunal Supremo: Pedido cívico de liberar a detenidos en el paro arriesga la independencia judicial





15/11/2022 - 11:40:51

El pedido del Comité pro Santa Cruz de liberar a los 20 detenidos en hechos durante el paro cívico pondría en riesgo a la independencia judicial advirtió el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres Echalar. “Los jueces en el Estado Plurinacional de Bolivia se rigen por la Constitución Política del Estado, las normas y leyes que rigen su actividad jurisdiccional. Los jueces no resuelven las causas y procesos, que son de su conocimiento, a través de votos resolutivos, ya sean de asambleas, de congresos, de ampliados, de cabildos”, remarcó Torres en las últimas horas. El pasado domingo 13 de noviembre, durante un cabildo los cívico cruceños dieron un plazo de 72 horas para que se otorgue libertad a las 20 personas que fueron aprehendidas durante hechos de violencia que durante el pasado viernes acabaron con el incendio de la sede campesina, el saqueo de oficinas de la Central Obrera Departamental (COD), entre otras instituciones. Torres alertó que esa demanda pondría en riesgo la independencia del Órgano Judicial y aseveró que los jueces “tienen que sujetarse estrictamente” a las leyes que rigen en el Estado. En esa línea, exhortó a no interferir en la labor judicial y brindar las garantías para que se pueda impartir justicia. “La independencia no solamente es una tarea del presidente del Tribunal, de los magistrados, de los vocales o jueces, sino también es una tarea de todas las autoridades y ciudadanos bolivianos precautelarla”, exclamó.