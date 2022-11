Tarija: Los cívicos dejan en manos de la asamblea si apoyan paro cruceño





15/11/2022 - 07:50:30

El País.- El anuncio realizado por el Gobierno nacional, de llevar adelante el Censo de Población y Vivienda en marzo de 2024, no ha dejado contento al Comité Cívico de Tarija, que se ratifica en exigir el desarrollo de este proceso en el 2023. Sin embargo, el directorio dejará que sea la Asamblea de la Tarijeñidad la que decida qué acciones asumir de aquí en adelante, y se pondrá a consideración si apoyan o no el paro cívico que ratificaron en Santa Cruz, aunque éste ya no es contundente. La reunión será este martes 15 de noviembre a las 19.00 horas en la casa cívica. Cabe mencionar que Santa Cruz y Tarija han sido las principales regiones que acataron las disposiciones de un paro cívico indefinido exigiendo Censo para el 2023. Sin embargo, a pesar de las presiones de ambos departamentos y algunos sectores a nivel nacional, el presidente Luis Arce asumió la decisión de que este proceso se desarrolle en marzo del 2024. Esta situación orilló al departamento de Santa Cruz a continuar con las medidas de presión, exigiendo la liberación de los detenidos en las movilizaciones, e incluso haciendo un llamado al resto de departamentos a nivel nacional a sumarse a esta lucha. En este contexto, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, a tiempo de ratificar que van a exigir la realización del Censo en 2023, dijo que este martes se desarrollará la Asamblea de la Tarijeñidad donde se definirán las acciones a continuar. “Yo entiendo a Santa Cruz y comparto que el resto del país tiene que involucrarse, esta lucha no puede ser solo de Santa Cruz y Tarija, todos tienen que unirse, estamos luchando para todos. El beneficio es para todo el pueblo de Bolivia”, explicó. Consultado sobre qué instituciones estarán presentes en la asamblea que se desarrollará hoy, Ávila argumentó que todas las instituciones afiliadas al Comité Cívico e incluso extendió la invitación a la ciudadanía que desee participar. “Es muy posible que se convoque a un cabildo, esas son las acciones que se tienen que definir en esta asamblea de instituciones”, apuntó. Para Ávila el mensaje brindado por Arce el pasado viernes, ha sido “una burla”, ya que a su parecer no ha tenido la capacidad de dialogar, de escuchar a su pueblo, sino que simplemente ha impuesto su voluntad con un “decretazo”. El dirigente cívico señaló que Tarija seguirá firme exigiendo la realización del Censo para la gestión 2023 y no descartó que este debate se traslade a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya que a la fecha no existe ninguna confianza en los decretos que promulga el Gobierno nacional, ya que los termina incumpliendo. Al respecto, el alcalde de Tarija y presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), Johnny Torres, coincidió con la dirigencia cívica, en que el debate por el Censo se traslade al Parlamento. En esa misma línea, ratificó que la postura del pueblo de tarijeño es que el proceso censal se desarrolle en la gestión 2023. “Hay un decreto del Presidente que dice 23 de marzo del 2024, y del otro lado está el planteamiento de la Bolivia democrática que hemos logrado nosotros, hemos logrado comprobarle al país que se puede hacer el Censo técnicamente hablando en octubre del 2023”, afirmó. Asimismo, Torres destacó el esfuerzo realizado por el departamento de Santa Cruz que ha levantado la bandera de lucha exigiendo la realización de este proceso en el año siguiente. “Nosotros lo que vamos a hacer es, primero esperar lo que dice la casa cívica, segundo que el paro cívico es una forma de lucha, pero hay muchas otras formas de lucha, de seguir en ello. Entonces vamos a esperar, y entiendo que se va a trasladar este tema al Parlamento nacional y el tema es que nos sumemos a una lucha por el Censo en 2023”, expuso. Torres dijo coincidir con la propuesta realizada por el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien propuso realizar una lucha unida entre los departamentos a nivel nacional. La autoridad tarijeña enfatizó que la importancia del Censo radica en que va a reflejar la cantidad de habitantes y deberá ser vinculante con el padrón electoral. “Pero la lucha en realidad, es la Bolivia democrática contra una Bolivia absolutista, al otro lado que no respeta los derechos elementales de las personas en esta Bolivia que hoy no se puede entender cómo el Estado tiene el 89% del total de los recursos del país, y todas las entidades territoriales autónomas el 11%, ya seamos generosos y digamos el 15%. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el 15%? Son 336 municipios, 9 gobernaciones, autonomías indígenas y regionales, contra un Estado central que se lleva el 85% de los recursos”, refirió. Excívico y Diputado del MAS en duro cruce Las posturas divididas en torno a la realización del Censo de Población y Vivienda, ha generado una acalorada discusión en la plaza Luis de Fuentes entre el exdirigente cívico de Tarija, Walter Mogro y el diputado del MAS, José Huanca. En la oportunidad, Mogro increpó al Diputado del MAS cuestionando el incumplimiento al decreto nacional que fijaba la realización del Censo para finales de la gestión 2022, pese a que el Gobierno aseguraba tener todo listo para este proceso. En tanto Huanca, argumentó que la decisión ha sido tomada en el Consejo Nacional de Autonomías y que no fue una medida unilateral del Gobierno.