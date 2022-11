Transporte chuquisaqueño cumple paro con bloqueos





15/11/2022 - 07:44:57

Correo del Sur.- El transporte de Chuquisaca confirmó el paro de 24 horas y bloqueos programados para este martes. Los choferes cortan las calles y avenidas de Sucre, además de sus accesos, desde las cero horas. El sector demanda una solución al conflicto por el Censo, que ha generado un alza en productos de la canasta familiar y perjuicios en el transporte pesado, informó el secretario general de la Federación Departamental de Choferes, Marco Antonio Huaranca. “Queremos que ya haya una solución porque nos vemos afectados. Son más de tres semanas que no estamos trabajando con normalidad y para nosotros son días totalmente de perjuicio. Esto, además, ha causado el alza de precios de la canasta familiar”, declaró el dirigente. Huaranca afirmó que las pérdidas por el paro en Santa Cruz son millonarias para el sector del transporte en general, principalmente para el transporte pesado y el transporte interdepartamental de pasajeros. “Las pérdidas son cuantiosas; por ejemplo, en el sector (del transporte) pesado hablan de 1 millón de bolivianos/día; también el sector de omnibuses, que no está operando y ya son varios días (por el paro en Santa Cruz), registra graves perjuicios”, informó el Secretario General de la Federación Departamental de Choferes a partir de cálculos preliminares. LOS PUNTOS DE BLOQUEO Los bloqueos se instalarán en los cuatro accesos a la ciudad de Sucre, calles y avenidas, informó el dirigente. Además, anunció el respaldo a la movilización de los afiliados de Monteagudo y los Cintis. “Tenemos el compromiso de nuestros 26 sindicatos afiliados para acatar el bloqueo de arterias de la ciudad y los cuatro accesos. Es un bloqueo masivo, queremos salir con una medida de protesta que sea contundente”, remarcó Huaranca. TRANSPORTE URBANO Sobre el transporte urbano, el dirigente informó que el Sindicato de Micros Sucre participará en la protesta y aclaró que San Cristóbal no pertenece a la Federación Departamental de Choferes. Consultado al respecto, el secretario ejecutivo del Sindicato San Cristóbal, Roger Carvajal, aclaró la organización a la que representa sí está afiliada a la Federación de Choferes, aunque en el último tiempo no estuvieron participando de las reuniones porque fueron excluidos por anteriores dirigentes a raíz de los pedidos de transparentar el manejo de recursos económicos en la entidad matriz. Sobre el paro de este martes, Carvajal anunció que el trabajo será normal siempre y cuando puedan circular. “Para nosotros el trabajo es normal mañana (por hoy), ya que no convocaron ni nos informaron nada desde la federación”, dijo. Agregó que si hay problemas en los puntos de bloqueo, los afiliados al Sindicato San Cristóbal optarán por replegarse. Además, señaló que desde la Confederación de Choferes de Bolivia “dijeron que no hay bloqueos a nivel nacional”. El transporte chuquisaqueño viene de suspender dos intentos de paro la pasada semana por disposición de su entidad matriz, que declaró un cuarto intermedio a nivel nacional. ¿Y LAS CLASES? Pese a la confirmación del paro y bloqueo, la Dirección Departamental de Educación anunció, a través de un aviso, que “las clases se desarrollarán con total normalidad en todo el departamento, otorgando treinta minutos de tolerancia en el horario de ingreso”. Remarca que la atención en sus oficinas será normal. El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Chuquisaca, Efraín Villalpando, consideró que lo más prudente era suspender las clases o dar una tolerancia mayor ya que las distancias que se recorren ahora son mayores y no se conoce cuán contundente pueda ser la medida de presión. “Hay que precautelar la seguridad de nuestros estudiantes y maestros”, dijo en declaraciones a Correo del Sur Radio. Varios colegios privados determinaron migrar a las clases virtuales. AEROPUERTO Desde el Aeropuerto Alcantarí, que está en el municipio vecino de Yamparáez, se informó ayer que el trabajo será normal, pese al paro y bloqueo de los accesos a la ciudad de Sucre, entre ellos el retén de K‘ochis.