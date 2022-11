Diputados, expresidente, Gobierno y otros abren debate sobre federalismo





15/11/2022 - 07:26:31

Página Siete.- El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; los diputados Miguel Roca y María José Salazar; el líder de CC, Carlos Mesa; el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui; y el alcalde paceño, Iván Arias, abrieron el debate sobre federalismo en Bolivia. El domingo, el Cabildo de Santa Cruz advirtió con “revisar su relación con el Estado” si no recibe el apoyo de otras regiones por censo 2023. “Creo que es necesario ir por etapas, nosotros hemos desafiado al Gobierno diciéndole que, si no nos escuchan, vamos a tomar las acciones para iniciar el camino al federalismo, un Estado confederado o alguna forma que nos pueda librar del centralismo abusivo en el que estamos viviendo”, ratificó ayer Calvo. La quinta resolución del cabildo cruceño del fin de semana habla de conformar una comisión para revisar su relación con el Gobierno. “De no recibir el apoyo de los departamentos de Bolivia, el Comité Cívico Pro Santa Cruz formaría una comisión para revisar su relación con el Estado boliviano”. “Vamos a cortar ese cordón umbilical que nos tiene retenido a un centralismo abusivo, no recibimos lo que damos. No reconocen nuestro esfuerzo”, complementó ayer Calvo. En la sede de Gobierno En La Paz, los diputados Roca y Salazar, además de Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC), se mostraron también partidarios de que se abra ese debate. “Apoyamos que se abra un debate nacional sobre federalismo, esta es una demanda que lleva en Bolivia siglo y medio. Como diputado paceño, personalmente me declaro a favor de un sistema federal”, sostuvo Roca para añadir que, por “el centralismo”, La Paz es uno de los “departamentos más postergados en cuanto transferencias del Estado”. Por su lado, la cruceña Salazar dijo que impulsará el debate. “Saludamos la iniciativa y nos comprometemos a colaborar en iniciar un debate nacional sobre federalismo y las reivindicaciones legitimas de cada región”, sostuvo la diputada. Mesa considera que el “federalismo es parte de un debate nacional posible” y luego recordó cómo, hace 10 o 15 años atrás, cuando se hablaba de autonomías “se levantaba el grito al cielo y se decía que era separatismo, secesión. Hoy día somos país de autonomías”. Por ello, Mesa cree que es legítimo “un redebate”, sobre el tipo de relaciones “que tenemos entre bolivianos, me parece legítimo y posible”. La posición del alcalde Arias El alcalde de La Paz, Iván Arias, declaró que la demanda de federalismo emanada del cabildo cruceño es una “reivindicación” a la cual se debe avanzar. Sin embargo, aquello tomará tiempo. “El federalismo es una reivindicación a la cual deberíamos avanzar los bolivianos, pero eso toma su tiempo”, acotó. Recordó que existen autonomías indígenas, las cuales fueron el “germen” de un sistema federal debido a la autodeterminación de los pueblos por sus usos y costumbres. “Ya tenemos federalismo, si ustedes analizan, las autonomías indígena originarias ya son el germen de federalismo; eligen sus propias autoridades según usos y costumbres, deciden sobre sus recursos, aplican sus usos y costumbres, tienen su propio sistema casi judicial”, explicó el burgomaestre. No obstante, insistió en que el país “no está todavía maduro” para ese proceso. “No creo que el país esté todavía maduro para avanzar hacia aquello (el federalismo). Yo nunca descarto, pero es un debate que tiene que madurar y no lo pondría como principal en la agenda”, precisó. Opina Cusicanqui Consultado el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, sobre las insinuaciones de federalismo desde Santa Cruz, la autoridad recordó que la Constitución es clara al respecto. “Está establecido que Bolivia es un país unitario que está dividido en nueve departamentos, eso lo tenemos claro como Gobierno y tendrán (los cívicos) que explicar qué es lo que realmente buscan con ese planteamiento”, dijo en Red Uno. En Sucre, el dirigente regional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Hernán Ayllón, dijo que la propuesta del federalismo demuestra el motivo real del paro indefinido cruceño. “Ese paro sólo tenía intereses de federalismo en Santa Cruz”, aseveró.