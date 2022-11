Titular cívico tarijeño afirma que la lucha continúa por el censo 2023





14/11/2022 - 19:38:18

El Deber.- La lucha cívica por el censo 2023 no concluye y este martes se asumen determinaciones en la Asamblea de Instituciones, afirmó el presidente del Comité pro Intereses de Tarija, Adrián Ávila. El dirigente dijo que se hizo la convocatoria a la sesión para analizar y decidir cómo se continuará. "Esta lucha no ha terminado, se necesita un mayor compromiso y se involucren todos. Y lo único que ha terminado es la decisión del Gobierno que desde un comienzo nos engañó y distraído para ratificar su posición de realizar el censo en 2024. No tiene credibilidad y más bien existe desconfianza", manifestó Ávila. A diferencia del resto de los Comités Cívicos del país, el Comité pro Intereses de Tarija se sumó al paro indefinido por el lapso de cinco días. La senadora de CC, Zoya Zamora, declaró que apoyan el planteamiento de la aprobación de una ley que asegure la redistribución del dinero de coparticipación y de los escaños parlamentarios en base a los resultados del censo. "Es la única forma que va garantizar la realización del censo en 2023, como exigen los Comités Cívicos de Santa Cruz y del país", indicó la legisladora. El diputado de CC, José Pórcel admitió que la bancada ha presentado un proyecto de ley la pasada semana para su debate y esperan la mejor voluntad política del MAS para enriquecer su contenido. Agregó que la Asamblea Legislativa Plurinacional es el mejor escenario para debatir y consensuar los artículos en beneficio de la población boliviana.