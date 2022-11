Murió el padre de Jennifer Aniston y la actriz publicó una emotiva despedida





14/11/2022 - 13:53:02

Infobae.- Jennifer Aniston dio a conocer este lunes que su padre falleció a el 11 de noviembre. A través de comunicado publicado en sus redes sociales, la estrella de “Friends” se despidió de él con un emotivo texto que adjunto con varias fotos íntimas de ellos juntos. “Dulce papá… John Anthony Aniston. Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el final de los tiempos”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. Jennifer concluyó la publicación: “No olvides visitarme”. Se desconoce las causas de la muerte del padre de la estrella. Su ex marido Justin Theroux fue uno de los primeros en dejarle en mensaje en comentarios. Con un emoticón de un corazón, el actor acompañó a la actriz en este momento de duelo. John, de 89 años, fue honrado en junio con un premio Daytime Emmys Lifetime Achievement Award por su papel de larga data en la telenovela “Days of Our Lives” Aunque el actor no asistió a la ceremonia, Jennifer apareció virtualmente en el escenario de los premios para celebrar la ilustre carrera de su padre. “Este es realmente un momento especial para mí”, dijo Jennifer. “Es una oportunidad no solo para rendir homenaje a un verdadero ícono en el mundo de la televisión diurna, sino también para reconocer los logros de toda una vida de un gran y muy respetado actor, que también es mi padre”. “Durante más de 30 años, su dedicación a ese programa le ha valido el respeto y la admiración de sus compañeros actores, amistades profundas y ha emocionado a millones de fanáticos en todo el mundo”, agregó. “Su carrera es literalmente la definición de logro de por vida”. Al principio de la carrera de Jennifer, incluso antes de su fama en “Friends”, John compartió qué dones de actuación la hacen invaluable para Hollywood. “Jennifer es un talento natural”, le dijo John a E! News en 1990. “Hay ciertas cosas que puedes aprender en este negocio, y hay ciertas cosas que no puedes aprender. El instinto cómico que tiene para ser infalible. Ese es su mayor activo”. John nació en 1934 en Creta, Grecia. Sus créditos como actor también incluyen las series de televisión “Search for Tomorrow”, “The West Wing”, “Gilmore Girls” y “Mad Men”. Antes de su fama televisiva, actuó en varias decenas de producciones teatrales. También ha tenido papeles en “Star Trek: Voyager”, “Misión Imposible” y “Kojak”. Más recientemente, el veterano actor, que sirvió en el ejército, apareció en un episodio de “Days of Our Lives” que se emitió el viernes. Junto con Jennifer, John deja a su hijo Alex Aniston y a su madre, Sherry Rooney. John se casó con Rooney en 1984. La primera esposa de John y la madre de Jennifer, Nancy Dow, murió en 1980.