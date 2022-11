El MAS se abre a convertir decreto del censo en ley: No hay ningún inconveniente





14/11/2022 - 13:29:38

Página Siete.- El jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, Andrés Flores, afirmó este lunes que, como mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa, no tiene ningún “inconveniente” de convertir el Decreto Supremo 4824, que garantiza que el censo se realizará 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos en septiembre del mismo año, en ley. “Después de 23 días de paro cívico y la intransigencia del comité cívico, hemos llegado a lo mismo. Nuestro Gobierno siempre estuvo abierto a la solución y desde el MAS, como bancada no tenemos ningún inconveniente de que se pueda ir el decreto 4824 y garantizar en una ley”, afirmó en contacto con Unitel. Durante la consulta ciudadana en el cabildo de Santa Cruz, que se realizó ayer por la noche, uno de los puntos que se determinó fue instruir a los legisladores que representan a Santa Cruz, que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones de 2025. Al respecto, el diputado Flores insistió que como mayoría parlamentaria se compromete a dar viabilidad, pero para ello los legisladores de la oposición deben presentar la propuesta de norma. “Creo que nuestro Gobierno es de diálogo, por lo tanto, está en manos de los legisladores garantizar y sobre eso no hay problema”, enfatizó. El 11 de noviembre, el presidente Luis Arce emitió el Decreto 4824, que dispone que el Gobierno, con base a resultados preliminares del censo 2024, realizará la distribución de los recursos económicos de coparticipación en el mes de septiembre de ese año. No obstante, no señala nada sobre la distribución de escaños. Al respecto, antes del cabildo, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, sostuvo que la distribución de escaños no es atribución directa del Gobierno, sino que es una competencia del órgano electoral. La autoridad sostuvo que el Ejecutivo remitirá hasta diciembre de 2024 los datos “necesarios” para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haga esa labor. Santa Cruz cumple este lunes su día 24 de paro indefinido para la realización de censo en 2023, medida de presión que prosigue pese a que el Gobierno definió la fecha para marzo de 2024. En una anterior norma decidió posponerla de noviembre de 2022 a mayo o junio de 2024.