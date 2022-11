Calvo: El paro indefinido continúa, las 72 horas son para que liberen a los detenidos y que el resto del país se sume a la lucha





14/11/2022 - 13:20:44

El Deber.- El líder del Comité Cívico, Rómulo Calvo, aclaró el alcance de las 72 horas de plazo dispuestas en el cabildo del domingo. El paro indefinido en Santa Cruz continúa, reafirma, por determinación del cabildo. "Las 72 horas que se dio como plazo es para que se libere a los presos políticos en la capital cruceña y que el resto de las regiones en el país se sumen a la lucha. No necesitamos que Bolivia nos tenga pena o lástima, necesitamos que se plegue a las medidas de presión", señaló en una entrevista a un medio de comunicación televisivo. Tácitamente, Calvo sostuvo que "no estoy aceptando nada y quiero que quede claro. En ninguna parte se dijo que el paro se terminaba en 72 horas", manifestó. Es más, el presidente del ente moral señaló que el paro indefinido continuará hasta tener un documento que otorgue la seguridad, de que los resultados del censo se apliquen antes de las elecciones del año 2025. "El ministro Cusicanqui, ayer, minutos antes del cabildo, salió con otro pedacito. Sin embargo, horas antes la viceministra (de comunicación, Gabriela) Alcón dijo que los datos no podían ingresar para el padrón electoral de las próximas elecciones, ni para la cartografía, ni para los escaños", recordó Calvo. El ministro de Planificación se adelantó a la realización del Cabildo con una rueda de prensa en la que comprometió la entrega de resultados al Tribunal Supremo Electoral en diciembre de 2024. Explicó también que la redistribución de los escaños corresponde al TSE y debe ser refrendada en una ley por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las declaraciones mencionadas suponen un traspié a las demandas cruceñas. "Solo cuando ven una reacción del pueblo, van largando de a poco. Por eso no tenemos la seguridad, porque no hay una ley", subrayó. Sin embargo, Calvo resaltó la importancia de revisar la relación de Santa Cruz con el Estado Boliviano, un punto aprobado por el Cabildo. "Le dijimos al Gobierno que estamos dispuestos, en 72 horas, a iniciar el trámite de revisión de nuestra relación de Santa Cruz con el Estado Boliviano, porque no escucha, porque nos tiene aislados, porque nos somete, porque nos castiga", advirtió. Calvo reiteró que es momento, "vamos a formar una comisión, para iniciar en 72 horas y buscar el mecanismo para poder ver esta relación; los bolivianos que viven en Santa Cruz y los cruceños creemos que estamos disconforme del trato desigual en Santa Cruz". Sostuvo que sigue vigente la demanda por un censo 2023, porque se ha demostrado técnicamente su factibilidad. "Pero no hay la voluntad, y lo que vemos es un espíritu del Gobierno que dice 'no me voy a dejar ganar con Santa Cruz'. Sin embargo, Santa Cruz no es el que gana, sino Bolivia. Por eso pedimos al resto (del país) que se sume a la medida de presión", apuntó. Asimismo, explicó que no cree en decretos supremos. Se precisa una ley que garantice la distribución de los recursos, la redistribución de escaños y la cartografía de las circunscripciones antes de las elecciones del 2025. "Y eso solo se logra con resultados finales, no con parciales, que no sirven", afirmó Calvo.