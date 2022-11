Manfred no entiende pedido cruceño de revisar relación política de Santa Cruz con el Estado





14/11/2022 - 13:16:05

Opinión.- Después del cabildo en Santa Cruz y la determinación de seguir con el paro y demandar cinco exigencias más, entre ellas, delegar al Comité Pro Santa Cruz revisar la “futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, considera que este punto último “no está claro”. Por lo demás, espera que tras los anuncios del Gobierno ya se pueda pacificar el país. El punto dos de los cinco emitidos en el cabildo cruceño este domingo exige lo siguiente: “Delegar al Comité Pro Santa Cruz, la convocatoria a una comisión constitucional que, en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”. Manfred ha escuchado esa postura. Sobre aquello, observó: “Eso debería aclararse para tener una opinión y no dar un criterio a priori. Es la parte que no ha quedado clara. Habrá que explicar a qué se refiere. No hemos entendido esa parte ¿Quiere llevar adelante una comisión para hacer un análisis dentro del marco legal para fortalecer la democracia? La verdad es que no he entendido esa parte”, declaró la primera autoridad municipal. Reyes Villa explicó que “la gente lo que quiere son resultados”, razón por la cual ponderó que el Gobierno comprometiera la asignación de recursos en 2024 con datos preliminares de la consulta nacional y que los resultados del Censo 2024 sirvan para las elecciones de 2025. “Ojalá que con esto se pueda pacificar el país. Creo que hay consenso, incluso con el Gobierno”, aseveró. Respecto al plazo de 72 horas otorgado por Santa Cruz para que los demás departamentos sumen su apoyo a las demandas de la capital oriental dijo: “Tendrán que preguntarle eso a las gobernaciones”.