Un Tesla pierde el control a toda velocidad y causa un accidente mortal





14/11/2022 - 13:01:13

RT.- Tesla colaborará con las autoridades chinas en la investigación de un accidente que involucró a uno de sus vehículos en la provincia de Cantón, en el que murieron dos personas y tres resultaron heridas. El siniestro ocurrió el pasado 5 de noviembre y el video del accidente, captado por cámaras de vigilancia, ha circulado masivamente por las redes sociales chinas. En las imágenes se puede observar a un Tesla Model Y que intenta aparcar, pero en lugar de detenerse, sale a toda velocidad por una carretera de dos carriles, maniobrando descontroladamente, y chocando con coches y motocicletas antes de acabar estrellándose contra el escaparate de una tienda, tras recorrer cerca de 2,6 kilómetros. El conductor, de 55 años de edad, que sufrió algunas heridas en el accidente, habría tenido problemas con el pedal del freno cuando se disponía a detenerse frente a una tienda, según comentó uno de sus familiares a Jimu News. Tesla ha afirmado que los registros del vehículo muestran que no se pisó el pedal del freno durante el incidente, y que el acelerador se presionó durante una parte significativa del evento. "La Policía está buscando actualmente una agencia de evaluación de terceros para descubrir la verdad detrás de este accidente y proporcionaremos activamente cualquier ayuda necesaria", comentó Tesla a Reuters el domingo pasado, advirtiendo que no se debe creer en "rumores". De igual forma, el fabricante de automóviles dijo que los videos mostraban que las luces de freno del coche no estaban encendidas cuando este iba a toda velocidad y que sus datos mostraban problemas, como que no se pisaban los frenos durante todo el recorrido del vehículo. Tesla ya se ha enfrentado a reclamaciones por fallos en los frenos en China. El año pasado, una clienta descontenta causó un gran revuelo en las redes sociales al subirse a un Tesla en el Salón del Automóvil de Shanghái para protestar por la gestión de la empresa de sus quejas sobre el mal funcionamiento de los frenos en un accidente de tráfico.