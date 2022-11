Jeff Bezos donará la mayor parte de su fortuna de 124.000 millones





14/11/2022 - 12:49:35

El multimillonario Jeff Bezos ha anunciado que donará la mayor parte de su fortuna de 124.000 millones de dólares a organizaciones que luchan contra el cambio climático, publica el portal RT. El fundador de Amazon declaró el sábado pasado a la CNN que quiere apoyar a personas que puedan unificar a la humanidad y sanar las profundas divisiones sociales y políticas. Sin embargo, no dio detalles sobre las organizaciones benéficas a las que donará el dinero ni la cantidad que dará. Bezos, junto a su pareja, la periodista y filántropa Lauren Sánchez, revelaron que están "construyendo la capacidad de poder donar este dinero". Preguntado directamente sobre si tiene intención de donar la mayor parte de su riqueza en vida, el magnate dijo: "Sí, así es". "La parte difícil es averiguar cómo hacerlo de una manera inteligente", comentó el empresario. "No es fácil, construir Amazon no fue fácil. Me costó mucho trabajo y [necesité la ayuda de] un grupo de compañeros muy inteligentes, y estoy descubriendo que la filantropía es muy similar: no es fácil, es muy difícil", agregó.