Reservas de agua al 50% en La Paz: Alcaldía inicia campaña para un buen uso





14/11/2022 - 12:32:40

“Ya tenemos problemas, las reservas de agua ya están al 50%; les pedimos por favor, señores que lavan sus autos con agua potable, que botan el agua indiscriminadamente, cuidado”, afirmó el alcalde de La Paz, Iván Arias. La campaña “Cuidemos el agua” empezó este lunes en la urbe paceña, liderada por la Alcaldía de La Paz, con un primer mensaje: “Cierra el grifo siempre que no lo uses”, orientado a hacer un uso eficiente del agua en momentos en que una persona realiza su aseo personal. A través de una pieza gráfica, distribuida por grupos de Whats App y que fue compartida en las redes sociales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la comuna lanzó en esta jornada la referida campaña que incluye una serie de mensajes concebidos a manera de tips para preservar el agua en el momento de su uso. El primero de ellos que indica el cierre del grifo cuando no lo uses se complementa con el mensaje: “No dejes correr el agua mientras te enjabonas el cuerpo, laves tu cabello, te cepilles los dientes o friegas utensilios de cocina”, en clara alusión a que diariamente la ciudadanía abre el grifo para actividades muy comunes, pero no cuida el agua como se debería hacer. El alcalde Iván Arias anunció el domingo el inicio de esta campaña dada la alarma que existe por el descenso del nivel de caudal del agua en la represa de Incachaca y porque, además, el agua de lluvia se hará esperar porque los pronósticos dan cuenta que las precipitaciones pluviales se iniciarán recién en diciembre. La campaña municipal incluye otro tipo de mensajes que se difundirán de forma paulatina para cuidar el agua. Los tips incluyen el uso de la lavadora en su máxima capacidad para ahorrar el líquido elemento, evitar el uso de la manguera para lavar vehículos o regar plantas, no usar agua de grifo para descongelar alimentos, evitar la fuga de agua de los grifos con el cierre oportuno, y usar la ducha y no la tina para bañarse.