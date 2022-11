Ultima semana de clases: Educación recuerda que el 21 de noviembre concluyen las labores escolares





14/11/2022 - 12:07:07

Las actividades educativas finalizarán este 21 de noviembre en los niveles, inicial, primaria, secundaria y educación alternativa en todo el territorio nacional, reiteró este lunes el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma. “Para todos, a partir del lunes sería el último día de clases para nuestros estudiantes, posterior a eso, las actividades en la parte administrativa continúan”, dijo Puma. La disposición no se aplica en las unidades educativas de Santa Cruz de la Sierra que no cumplieron con las actividades escolares debido al paro que este lunes cumple 24 días. “Unidades educativas que no han pasado clases van a tener que completar su gestión educativa”, sostuvo. Según información del Ministerio de Educación, en Santa Cruz, el 80% de las unidades educativas pasa clases presenciales y solo el 20% cumple sus actividades con la modalidad virtual, particularmente en la capital oriental. El viceministro se refirió también que para la próxima gestión se prepara la socialización con los maestros de la actualización de la currícula educativa. Recordó que este año se trabajó en la actualización de la currícula educativa base, la currícula educativa regionalizada y los planes y programas. Entre los principales puntos de esta actualización está la inserción de la lengua originaria y extranjera desde el nivel inicial.