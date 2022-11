Denuncian que gerente de Mi Teleférico tiene una sentencia de cárcel pendiente de 2004





14/11/2022 - 11:21:07

Página Siete.- El gerente de Mi Teleférico, Simón Sergio Choque Siñani, tiene una sentencia pendiente de seis años de cárcel emitida en 2004 por ejercer como abogado sin contar con título profesional. Militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) piden que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Fiscalía y la Asamblea Legislativa aclaren el proceso, pues estas instancias conocieron las denuncias desde 2010. “Por tanto: El juez Cuarto de Sentencia de La Paz (Ángel Calderón Santisteban) falla declarando a los procesados, Sergio Choque Siñani, declarado rebelde y contumaz a la ley, autor de los delitos de abogacía y mandato indebido, falsificación de sellos, papel sellado y timbres, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y estafa (...) condenándole a sufrir la pena privativa de libertad de seis años de reclusión”, señala en su parte más importante la resolución judicial del 30 de julio de 2004. Además de Choque, en el mismo juicio fueron sentenciados Eulogio Piza Romero y René Luis Huayllas Villca, quienes en sus declaraciones identificaron a Choque como un “falso abogado” para el que trabajaban. Su principal actividad era hacer trámites de propiedades en la Alcaldía de El Alto y que no sólo había falsificado un título de abogado que tenía colgado en la pared, sino también documentos, como planos y sellos. El caso se conoció el año 2000, cuando una mujer realizaba el saneamiento de su propiedad. Piza y Huayllas fueron detenidos cuando iban a la Alcaldía a dejar documentos para ese trámite, éstos eran falsos. En cambio, Choque no fue detenido y por edictos judiciales se declaró su rebeldía. Fue juzgado y sentenciado en esa calidad; el fallo fue incorporado al Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) el 2 de junio de 2010. Página Siete buscó la contraparte del actual gerente de Mi Teleférico, pero no hubo respuesta. Personal allegado a Choque señaló que se le trasladaría la consulta y que el tema ya fue aclarado antes, “con documentos”, ante otros medios de comunicación. Según la memoria institucional del XVI Congreso Ordinario de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, realizado en junio de 2010, cuando Choque ocupaba el cargo de secretario general de la Alcaldía alteña, fue observado por tener denuncias de corrupción, además tenía pendiente la sentencia 26/2006, por lo que exigieron que el alcalde de ese entonces, Édgar Patana, lo destituya. “Por estar supuestamente comprometido en actos de corrupción y apropiación indebida de terrenos, teniendo sentencia ejecutoriada con Nº 26/2004 de la Corte de Distrito de La Paz”, señala parte de la denuncia plasmada en la memoria de la Fejuve. La misma fue respaldada con documentos presentados por Norberto Rojas Carrillo. Los documentos relacionados al caso de falsedad material por el que fue sentenciado Choque mencionan que estaba implicado en avasallamientos, loteamiento y estafa por la venta de terrenos que en algunos casos pertenecían a la misma Alcaldía de El Alto, tal como figura en un requerimiento firmado por representante legal del municipio, Rudy Terrazas, del año 2006. En una nota dirigida a la Fiscalía, Terrazas detalló que Choque había realizado el registro y venta de un terreno de la Alcaldía, llegando a estafar a vecinos de escasos recursos en la Urbanización Villa Mercedes. Era el caso de un lote ubicado en el manzano “F-28”, en donde vendió con documentos fraguados una extensión de 300 metros cuadrados a Estanislao Quispe Compara, por 1.350 dólares, pero un día después de la transacción dicho terreno fue transferido a otras personas. Desde 2014 En octubre de 2014, cuando Choque se presentó como candidato a diputado por la circunscripción 12 de El Alto, luego de haber ejercido como dirigente de las juntas vecinales de esa ciudad y como secretario general de la Alcaldía de El Alto en la gestión de Edgar Patana, fue impugnado ante el TSE por el también candidato Amilcar Barral. En la denuncia al Órgano Electoral se explicó que Choque logró evadir el proceso y la condena tras obtener una segunda cédula de identidad. Sin embargo, en 2014 Choque se limitó a negar la denuncia y que tenía dos cédulas de identidad, no aclaró el tema de la sentencia y señaló que la consulta debería ser trasladada al Servicio General de Identificación Personal (Segip). “Yo sé que es la guerra sucia que han emprendido en mi contra debido a que soy el candidato más fuerte del MAS a nivel de El Alto y a nivel nacional. No tengo dos números, (de cédulas) tengo un solo número que me ha extendido el Segip con el cual tengo (saqué) mis documentos”, fue la declaración que dio a la ANF ese año. El 22 de julio de 2014, en una carta dirigida al entonces canciller David Choquehuanca se le pide inhabilitar la candidatura de Choque. Entre los argumentos se señaló que éste no era vecino de El Alto y que fue militante del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), además de que no fue elegido por las bases. Página Siete accedió a un registro de antecedentes emitido por la Policía Boliviana el 14 de febrero de 2020, en el que se señala que el ciudadano “Simón Sergio Choque Siñani” no registra antecedente criminal, pero resalta que en su base de datos ese nombre “no consigna” número de cédula de identidad. El certificado fue emitido en respuesta a un requerimiento del fiscal Ramiro Pietro, dentro del caso signado LPZ2000325 abierto en su contra y también en contra del expresidente Evo Morales, por “uso indebido de influencias y otros”. También se desconoce el estado de este proceso. En la crisis de 2019 En los comicios nacionales de 2014 Choque fue electo diputado. Cinco años después, luego de las renuncias colectivas de legisladores del MAS -en la crisis de noviembre de 2019- el 14 de ese mes fue elegido como presidente de la Cámara de Diputados, en reemplazo de Víctor Borda. En ese cargo, aprobó, en coordinación con el gobierno de Jeanine Añez, varias resoluciones con el fin de pacificar el país, pese a que varios de los hechos de violencia se generaron en Senkata, que es parte de la circunscripción que él representaba. Asimismo, en los registros de la Vicepresidencia Choque figura como diputado uninominal de la circunscripción 12, de El Alto, y con “estudios superiores en Derecho y sindicalismo vecinal” en la Fejuve de El Alto. Luego de que Luis Arce asumiera la presidencia, Choque fue uno de los cuatro precandidatos que pugnó en el MAS para ser elegido como candidato para la Alcaldía de El Alto. Perdió la nominación, pero en junio de 2021 fue posesionado como gerente de Mi Teleférico. Además de este caso, se conocen otros similares, como el de policías sentenciados penalmente pero siguen ejerciendo funciones como servidores públicos.