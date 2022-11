Dependencia de insumos de Santa Cruz y falta de vías asfixian a Cochabamba





14/11/2022 - 11:06:03

Página Siete.- “¡Leche! ¡Casera, hay leche! ¡Leche barata del productor al consumidor!”, se oye casi todas las noches en la zona de Cruce Taquiña, camino al municipio de Tiquipaya. Es la voz de don Genaro, que junto a su esposa e hija ofrecen leche cruda recién ordeñada de sus vacas porque la industria lechera dejó de acopiar el alimento debido al paro en Santa Cruz. El sector agropecuario de Cochabamba -que agrupa a los lecheros, porcinocultores, avicultores y otros- está seriamente afectado por el paro cruceño que superó las tres semanas continuas. Es que la falta de tierras para el cultivo de alimento para los animales de corral y la carencia de carreteras alternas hacen que la Llajta sea dependiente de esa región oriental, por lo que cada paro con bloqueos representa pérdidas económicas millonarias para el sector productivo. El pasado 22 de octubre, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, conformado por la Gobernación, el Comité Pro Santa Cruz y otras instituciones iniciaron un paro indefinido con bloqueos en demanda de que el censo se realice en 2023. El Gobierno insistió en la inviabilidad de esa demanda y determinó que la encuesta nacional se ejecute en marzo de 2024. Sin leche ni pollo Don Genaro es un pequeño productor que tiene su granja lechera en la zona Maica, al sur extremo de la ciudad de Cochabamba. Sus 15 vacas no producen mucha leche, pero asegura que es el sustento principal para mantener a su familia de cinco miembros. Vende el litro a cinco bolivianos, pero también ofrece quesillos a 10 bolivianos tres unidades y yogurt artesanal a 10 bolivianos el litro. “No vendemos ni 20 litros cada noche. A veces lo rematamos o se va echar a perder. El paro de Santa Cruz no debería afectarnos, pero así sucede cada vez”, lamenta don Genaro mientras ofrece leche desde su desgastada camioneta. El presidente de la Asociación de Productores Lecheros de Cochabamba, Jhonny Arce, indica que desde el primer día de paro en Santa Cruz la industria lechera dejó de acopiar aproximadamente 70.000 litros por día, que iban destinados al municipio de Warnes, donde es transformado en polvo. “Este paro nos está haciendo mucho daño. Pedimos a las autoridades de Santa Cruz que de una vez levanten las medidas”, solicita Arce. Otro sector golpeado es el avícola. Doña Lucy, que tiene su puesto de venta de carne de pollo en el mercado Cruce Taquiña, siente los efectos de las movilizaciones. “Esta mañana me llegó cinco cajas de pollos, pero a la media hora regresaron (el mayorista distribuidor) y se llevaron o me quitaron tres cajas porque en los supermercados están dispuestos a pagar más. De a poco han hecho subir. El kilo lo vendíamos a 12 o 14 bolivianos, ahora está a 16 o 18 bolivianos”, asegura doña Lucy. Dependencia de insumos Cochabamba se caracteriza por ser una región productora de alimentos. En los valles y la zona andina se producen variedad de productos, como verduras, frutas, tubérculos, hortalizas y otros. También posee granjas de pollos, de cerdos, de vacas y otros animales de corral. Su producción logra abastecer a toda Cochabamba e incluso provee a El Alto, La Paz, Beni y Oruro; pero cuando se registra un paro con bloqueos en Santa Cruz todo el aparato productivo de la Llajta se desequilibra. ¿Cuáles son las causas? El gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, precisa que la Llajta compra del oriente insumos para los animales de corral y al existir bloqueos en las carreteras, no pueden abastecerse de estos productos. “Nosotros compramos de Santa Cruz maíz y derivados de la soya para los avicultores, porcinocultor y lechero. Eso nos convierte dependientes. Compramos el 70% de los insumos. Los bloqueos no permiten que lleguen los camiones o que nosotros vayamos a recoger. Santa Cruz es el motor del sector agroindustrial, un paro es un golpe lapidario”, afirma Morales. Otra causa identificada por Morales, sobre la dependencia de Cochabamba con esa región, es que solo existe una carretera hacía Santa Cruz, por lo que un paro o bloqueo paraliza la circulación de camiones. Por ello, asegura, urge la construcción de otras vías alternas. “Estamos impulsando el camino vía Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional IsiboroSécure). Sólo faltan 30 kilómetros. Es una carretera importante para desfogar el excedente de algunos productos que tenemos y que puedan salir al oriente y occidente sin pasar por Santa Cruz”, anticipa Morales. Según el vicepresidente de la Asociación de Avicultores de Cochabamba, Iván Carreón, la Llajta es una región con vocación agrícola, en el XIX era conocida como “el granero de Bolivia” por sus inmensos silos que abastecían a todo el país. Sin embargo, esa fama quedó en el pasado debido al latifundio. Sin suficientes tierras destinadas al cultivo de maíz y soya, Cochabamba se ve forzada a comprar el grano de Santa Cruz. “El latifundio ha destruido al sector agrícola. Ahora, las tierras cultivables son muy pequeñas. Es por eso que se ve al oriente como el productor de grano porque tienen grandes extensiones de tierra. En Cochabamba no se cultiva suficiente maíz ni soya porque no tiene suficiente tierra cultivable”, asegura Carreón. El sector agropecuario necesita al mes aproximadamente 1.300 toneladas de maíz para alimentar a los pollos, cerdos y vacas; mientras que las tierras cultivables de la Llajta solo abastece para el consumo tradicional, la superficie de terrenos son insuficientes. Los agropecuarios recibe subvenciones de maíz de Emapa, pero los granos se encuentran abarrotados. “Nos han propuesto traer este grano desde Tarija, pero eso encarece con 15 bolivianos el quintal. Compramos del mercado informal a 100 bolivianos el quintal y Emapa nos subvenciona a 64 bolivianos. Ante la inexistencia de maíz para los pollos, para las vacas y cerdos se tiene acudir al mercado local, pero es insuficiente, no abastece. Eso está generando el cierre de unidades productivas”, lamenta el gerente de la CAC. Las granjas cochalas no cuentan con suficientes pollos bebés para continuar con la cadena de producción de carne y huevo, ya que los pollitos también los compran en Santa Cruz. Los 105 asociados o granjas grandes, medianas y pequeñas sienten los efectos del paro. Esta afectación se ve reflejada en el incremento de este insumo en los mercados de la ciudad. “La anterior semana solo nos llegó un millón de pollos bebés. Es insuficiente. Un pollo de Santa Cruz pesa entre un kilo y medio a dos kilos, mientras que se Cochabamba está por encima de los dos kilos con 300 gramos. A los de El Alto y La Paz les gusta nuestro pollo”, afirma Carreón. Porcinocultores Otro sector en emergencia es el porcícola. Germán Aguilar, presidente de la Asociación de Porcinocultores de Cochabamba, adelanta que aunque se levante el paro se prolongarán los efectos. “Es una situación terrible. No hay alimento para los cerdos, el 95% del grano es de Santa Cruz”, indica. Los efectos del paro Verduras. Cochabamba provee de verduras y hortalizas a Beni. Cada día salen aproximadamente 50 camiones con estos alimentos, pero debido a los bloqueos no pudieron llegar a su destino. La única ruta es por Santa Cruz. Banano. Otro sector golpeado por el paro cruceño es el bananero. Según la CAC cada día salen del trópico cerca de 45 furgones de banano de exportación rumbo a Argentina. La única ruta también es por Santa Cruz. Sectores. Los demás sectores productivos cochabambinos que son afectados por el paro en Santa Cruz son el exportador, manufactura, construcción, agroindustrial y floricultura. Sector productivo valluno perdió Bs 657 millones por el paro en Santa Cruz Según estimaciones de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, en 19 días de paro en Santa Cruz, del 22 de octubre al 9 de noviembre, el sector productivo registró una pérdida económica de aproximadamente 657 millones de bolivianos. “La afectación económica para Cochabamba hemos pasado los 600 millones de bolivianos y eso afecta de sobremanera. Muchas empresas van a empezar a parar sus operaciones porque no puede llegar la materia prima ni los insumos que necesita para seguir produciendo. En otros casos ya están empezando a cerrar sus puertas porque ya es insostenible lo que estamos atravesando”, dijo Luis Laredo, presidente de los empresarios privados. La escasez de insumos para las aves ya fue evidente en algunos negocios de comida rápida. Es el caso de la empresa Chiken’s Kingdom, que cerró tres de sus sucursales hasta que se restablezca el suministro de alimento para los pollos. Otros negocios de pollo frito han reducido su producción o incrementaron el precio de la ración en uno hasta cinco bolivianos. El maple (30 unidades) de huevo también subió de precio. Antes el que estaba a 18 bolivianos ahora lo venden a 20 bolivianos. Ante el incremento y escasez de carne de pollo la de cerdo era una alternativa más económica porque el kilo se comercializaba desde 16 a 22 bolivianos; sin embargo, también se encarecieron los precios de tres hasta cinco bolivianos el kilo. Si bien en Cochabamba se produce diversas verduras, frutas y hortalizas, estos alimentos también escasean o subieron de precio.