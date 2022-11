Tres meses del conflicto censal: Gobierno gastó más de Bs 16,1 MM en publicidad





14/11/2022 - 10:38:31

Página Siete.- En los últimos tres meses, en que el conflicto en torno al censo acapara la agenda política, el Gobierno destinó 16.131.518 de bolivianos para publicidad en medios de comunicación. Desde el partido oficialista, justifican el uso de esos recursos, mientras que en filas opositoras anuncian una fiscalización al respecto. El punto de origen del conflicto está en la decisión de posponer la fecha del año del censo de 2022 a 2024. El 13 de julio, presidente Luis Arce promulgó el decreto 4760, que consuma ese cambio. Después de la puesta en vigencia de esa norma comenzaron las protestas en Santa Cruz, que el 25 de julio realizó un paro de 24 horas por censo en 2023, al que le siguió uno de 48 horas. En la actualidad, rige en esa región en un paro indefinido, que hoy cumple 24 días. Página Siete realizó una sistematización de 48 contratos, que figuran en el Sistema de Contrataciones Estatales. Las contrataciones, que se suscribieron entre agosto y este mes, son para la difusión de spots en Tv y salas de cine, banners, cuñas radiales, vallas, publicación de artes en medios escritos, “roba página” en portales y otros. En ninguno de los documentos especifican el tipo de campaña a difundir. No obstante, un monitoreo, realizado en los últimos días de la semana, a al menos tres redes grandes, canales de YouTube y páginas de Facebook del Instituto Nacional de Estadística y del Viceministerio de Comunicación da cuenta de la incidencia que se pone en difusión de spots relacionados al tema del censo. Los ejes discursivos son tres: El primero, justificación de la fecha de postergación del censo como requerimiento de gobiernos subnacionales. El segundo, explicación de los avances que hay en el proceso, y argumentación de que la prórroga es para concluir el trabajo pendiente. El tercero, desacreditación de la propuesta formulada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en su planteamiento de acortar plazos para que el censo se realice en 2023. El detalle en la TV Para la difusión de spots suscribieron contratos las siguientes televisoras: Sistema de Comunicación Mundial por 36.000 bolivianos el 12 de septiembre, Tunari TVT por 56.000 bolivianos el 19 de septiembre, Red Uno por 900.000 bolivianos el 4 de noviembre. Radio Tv Social (Subirana Responde) por 40.000 bolivianos el 12 de septiembre, Tiki Tv firmó por 60.000 bolivianos el 12 de septiembre, XTO por 700.000 bolivianos el 20 de octubre, Canal 21 por 28.000 bolivianos el 21 de septiembre, Red Uno por 250.000 bolivianos el 11 de octubre. Andalucía Tv por 30.000 bolivianos el 5 de agosto, Plus TLT por 30.000 bolivianos el 5 de agosto, el programa Sin Filtro por 45.000 bolivianos el 5 de agosto. Unitel por 250.000 bolivianos el 14 de septiembre, ATB por 500.000 bolivianos el 15 de septiembre. Bolivisión por 500.000 bolivianos el 12 de septiembre, Red Uno por 250.000 bolivianos el 23 de agosto y ATB por 1.000.000 de bolivianos el 18 de agosto. Detrás de la Verdad Tv (DTV) suscribió un contrato de 1,5 millones de bolivianos el 12 de septiembre para la publicación de spot, redes sociales y web. TV Off suscribió dos contratos para la difusión de spots, banners, menciones y transmisones. El primero 400.000 bolivianos el 10 de octubre y segundo también por 400.000 bolivianos el 17 de agosto. Abya Yala firmó contrato por 5.000.000 de bolivianos el 11 de agosto para publicar spots, banners, mención, transmisión y retransmisión. Medios radiales Las siguientes radioemisoras firmaron contratos para la difusión de cuñas: Actual Contenido por 30.000 bolivianos el 12 de septiembre, Radio Bartolina Sisa por 240.000 bolivianos el 12 de septiembre, Radio Fides Cochabamba por 24.000 bolivianos el 5 de septiembre, Programa “Parodia” de la radio A 4.100 Producciones por 60.000 bolivianos el 7 de septiembre. Radio LPV por 240.000 bolivianos el 10 de octubre, Radio Unión por 240.000 bolivianos el 28 de septiembre, Radio Continental por 24.000 bolivianos el 5 de septiembre, El programa “Habla de ti” por 100.000 el 7 de septiembre y Kawsachun Coca por 300.000 bolivianos el 2 de agosto. Para publicar cuñas y menciones: Red Intercultural del Norte por 28.000 bolivianos el 30 de agosto, II Tinkuy Comunicaciones por 49.000 bolivianos el 5 de agosto, el programa Zambacanuta por 105.000 el 9 de agosto y el programa “Aire Fresco” (Lujopuntocom) por 105.000 bolivianos el 11 de agosto. Prensa y portales Los siguientes paginas web firmaron contratos para la difusión de banners: Newsbol (Boliviapress) por 70.000 bolivianos el 9 de agosto y Bolnewspress por 49.000 bolivianos el 9 de agosto. Lujopuntocom (Mi Cocha) por 35.000 bolivianos el 16 de agosto, La Resistencia por 49.000 bolivianos el 9 de agosto e Infodiez por 49.000 bolivianos para el 2 de agosto. El Periódicorenacer.wordpress rubricó contratos para la publicación de banners y videos por 28.000 bolivianos el 5 de septiembre. Potencia Informativa suscribió contrato por 35.000 bolivianos el 15 de agosto para difundir banners y spots. Nómada firmó contrato el 2 de agosto por 49.000 bolivianos, para publicar banners, “roba páginas y rascacielos”. Para la publicación de artes: El Quirquincho por 84.000 bolivianos el 2 de agosto, Lumen por 63.000 bolivianos el 5 de agosto, Trilogía Tv (La Ventana) por 35.000 bolivianos el 21 de septiembre, Kaleidoscopio por 115.000 el 21 de septiembre y Wayna Marka por 84.000 bolivianos el 2 de agosto. Vallas y Cine Vista Urbana se adjudicó contrato por 1.536.518 bolivianos el 24 de agosto, para publicar vallas. Roruga Inversiones Sociedad Anónimo (Multicine) suscribió un contrato por 830.000 bolivianos el 19 de septiembre, para la difusión de spots en salas de cine. Criticas y justificación La jefa de bancada departamental de Santa Cruz del Movimiento Al Socialismo, Deisy Choque, manifestó que los recursos destinados para informar al pueblo son justificados. Agregó que la población debe saber la “verdad” sobre censo y la labor que el Gobierno realiza para efectuar el estudio censal. “La población tiene que estar informada con lo que pasa con el censo. Lastimosamente, hay mucha desinformación, no todos los medios están siendo imparciales con este tema. (...) He estado viendo algunos anuncios en medios de comunicación donde se explica todos los pasos que se han seguido para consolidar una fecha para el censo”, enfatizó. El jefe de bancada en Senado de Creemos, Henry Montero, cuestionó el gasto que hace el Gobierno para “desprestigiar” la lucha que hace la población cruceña por una “demanda justa”. Además, criticó al Ejecutivo porque reparte la publicidad estatal a discreción. “El Gobierno gasta recursos para desacreditar la demanda de una región, se ha demostrado que se podía adelantar la fecha del censo y el Gobierno empezó a publicar spots en medios para contrarrestar y desacreditar Santa Cruz. Usan recursos para posesionar la imagen del presidente Arce en medios”, aseveró. El jefe de bancada en Diputados de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, dijo que este tipo de publicidad es para beneficiar a medios afines al Gobierno y para justificar su incapacidad de realizar un censo. Anunció acciones de fiscalización para que aclaren las campañas para las cuales fueron usados los recursos. “Es paradójico que el Gobierno, que llama a un supuesto diálogo, erogue grandes cantidades de recursos para persuadir a la población y justificar lo que no han hecho en tanto tiempo. En las mesas técnicas no lograron convencer, pero sí buscan convencer con esa propaganda (...). Vamos a iniciar la fiscalización para que el Ministerio de la Presidencia justifique el por qué han erogado esta gran cantidad de recursos económicos”, sostuvo. El politólogo José Orlando Peralta expresó que Arce aplica la misma estrategia que Evo Morales, cuando enfrentaba una demanda social, la cual es erogar grandes cantidades de recursos en “propaganda gubernamental”, para tratar de persuadir a la población. Lamentó el hecho de que el Ejecutivo trate de justificar la “ineficacia” del Instituto Nacional de Estadística y desacreditar a Santa Cruz, que reclama por la realización de un censo, que no solo servirá para esa región, sino para el resto de los departamentos. “El objetivo de la propaganda es desacreditar a las instituciones de Santa Cruz, por un interés político partidario, porque Arce tiene sus cálculos políticos de cara a las elecciones del 2025. Arce replica lo que Evo hacía, que era bombardear a la población con propaganda para desacreditar a quienes consideraban opositores, por realizar demandas sociales, eso es una forma de manipular a la gente con recursos públicos”, complementó. Página Siete se contactó con la Dirección de Políticas Comunicacionales del Viceministerio de Comunicación para tener su versión del tema, pero no se tuvo éxito en la respuesta.