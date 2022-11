Para el Gobierno, la continuidad del paro es irracional y se desentiende de las demandas propuestas en el cabildo





14/11/2022 - 10:32:02

El Deber.- El Gobierno nacional señaló este lunes que la continuidad del paro en Santa Cruz es “irracional” y que la atención de los cinco puntos aprobados ayer en el cabildo, no son su competencia. Sostienen que todo este conflicto se hubiera evitado si se aceptaba la propuesta que fue plateada el 21 y 22 de octubre, cuando iniciaba la protesta. Jorge Richter, vocero presidencial, sostiene que la situación legal de los aprehendidos producto de las jornadas de violencia es tuición directa de la Fiscalía y la administración de justicia, no del Ejecutivo. “Los cinco puntos del cabildo, ninguno de ellos tiene una relación directa con el Gobierno, no es una tuición que nosotros podamos resolver, la situación de los aprehendidos debe ser valorada por la Fiscalía, el juez, no por el Gobierno, y el resto de las preguntas no tienen relación con el censo”, dijo la autoridad. En la víspera, la masiva concentración cruceña aprobó exigir una ley que garantice la aplicación de los resultados del censo antes de 2025. También se determinó conformar una comisión institucional para que revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Boliviano; concretar la unidad con el resto de departamentos para garantizar el primer punto; mantener el paro por 72 horas; y dar tres días para la liberación de los detenidos. “Hoy aceptan una propuesta que ha estado en sus manos el primer día del paro, eso es lo incomprensible. Ayer aceptan la propuesta que estuvo sobre la mesa el 21 y 22 de octubre (…) Los días de paro fueron innecesarios, irracionales y causaron un grave daño a Santa Cruz. Por qué no se aceptó aquello y se le ahorró a Santa Cruz todo lo que se vivió en estos días”, agregó Richter. Lamentó que desde el comité interinstitucional no se considerara de forma seria la propuesta del Gobierno. “No hay otros temas que producto del proceso censal deban generar conflicto, sabiendo esto, se deberían levantar las medidas de forma inmediata, porque no hay temáticas pendientes o irresueltas”, agregó. “Los resultados deben ser específicos y detallados para su uso en distribución de escaño, no son lo mismo, tienen algunas características que los diferencian. Ayer se garantizó toda la información en 2024 para que el TSE trabaje un proyecto de ley y que se trate ahí la nueva distribución de escaños, y después vendrá el trabajo de la cartografía y las nuevas circunscripciones”, finalizó.