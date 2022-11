Potosí: Cívicos paran por Censo y litio sin el apoyo del sector minero





14/11/2022 - 10:28:30

El movimiento cívico de Potosí va a un paro de 48 horas demandando que el censo de población se realice en 2023, que se apruebe el proyecto de ley para la explotación e industrialización del litio y se preserve el Cerro Rico de Potosí. El paro no afectará el pilar productivo de esta parte del Departamento como es la minería puesto que los trabajadores mineros asalariados y cooperativistas mineros desarrollarán sus actividades de manera normal durante esas dos jornadas. Dirigentes de cooperativas señalaron que desarrollarán su actividad de manera normal y esperan nos ser afectado por algún tipo de bloqueo que intente afectar su desplazamiento hacia los socavones. El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Germán Caballero, destacó que las minas privadas de la región como Andacava, Colquechaquita, Reserva, Tres amigos y otras no paralizarán sus labores. Destacó que la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) fue separada de la entidad cívica por lo que nunca acatan las decisiones que se toman en reuniones de consejo consultivo y lo propio pasa con la COD. DIÁLOGO El presidente del comité de movilización de Comcipo, Ricardo Ramos, dijo que no se había hablado con los dirigentes de las cooperativas mineras respecto al paro. Comentó que los cooperativistas no trabajan los días lunes porque internan mineral los documentos por lo que hoy no habría actividad en los yacimientos. Anunció que mañana (lunes) irán a dialogar con los cooperativistas mineros para que apoyen el paro en su segunda jornada y lo propio se hará con la Empresa Minera Manquiri del proyecto San Bartolomé. Sin embargo, existen versiones de cooperativistas mineros que destacan que antes la liquidación semanal se hacía el domingo y no se trabajaba el lunes pero con las altas cotizaciones se trabaja toda la semana. TRANSPORTE Los transportistas sindicalizados de la Villa Imperial dejaron constancia que no apoyan el paro de Comcipo porque consideran que a Potosí no le conviene un censo en este momento porque se perderá recursos económicos y escaños parlamentarios.