Cabildo en Cochabamba respalda a Santa Cruz





14/11/2022 - 10:19:13

Los Tiempos.- Un cabildo de activistas y ciudadanos, realizado la noche del domingo en la plaza de Las Banderas, en Cochabamba, decidió conformar una comisión que irá a La Paz a exigir que los resultados del censo se apliquen antes de las elecciones 2025 y respaldó “plenamente” las decisiones del cabildo cruceño. “Mandamos un mensaje desde el corazón de Bolivia a Santa Cruz, apoyamos plenamente esas resoluciones”, dijo el activista Omar Sánchez en el acto central. Las decisiones del cabildo fueron tres: primero, crear una comisión que vaya a La Paz para presentar la documentación y exigir que no puede pasar de 2024 la aplicación de los resultados del censo. “Pedimos que el padrón electoral y pacto fiscal debe culminar el 2024, no el 2025”, dijo Sánchez. La segunda decisión es “unirse a todas las acciones que determine el cabildo del hermano departamento de Santa Cruz”. Por último, se consensuó “mantener el estado de apronte y dispuestos a realizar medidas de presión”. Luego del cabildo, los asistentes bloquearon el puente de Cala Cala, como medida de protesta contra las agresiones policiales y para exigir que el Gobierno realice el censo en 2023 y que sus resultados se apliquen antes de las elecciones de 2025. Algunos criticaron la ausencia del alcalde de Cercado Manfred Reyes Villa en las protestas. El bloqueo estuvo acompañado de una tamborita tradicional cruceña. Efectivos de la Policía llegaron a la zona, pero no se reportaron agresiones ni intervención.