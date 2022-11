Cómo reflejó la prensa nacional los resultados del Cabildo en Santa Cruz, donde la mayoría destaca revisión de la relación política con el Estado





14/11/2022 - 09:53:20

La prensa nacional se hizo eco del cabildo cruceño destacando en sus portadas la multitudinaria manifestación y resaltando fundamentalmente la pregunta que se hizo sobre la revisión de su relación política con el gobierno, lo que fue considerado por algunos como la apertura a una vía separatista y un mensaje claro al gobierno de lo que se quiere bajo la amenaza de dar continuidad al paro indefinido. Las fotografías en cada uno de los diarios muestran la mayor concentración de gente ante una convocatoria cívica Lo que reflejan las portadas Correo del Sur: El cabildo cruceño decide continuar con el paro y ahora demanda una ley El cabildo de Santa Cruz decidió anoche continuar con el paro indefinido hasta que el Gobierno apruebe una ley que garantice la redistribución de recursos económicos y la nueva asignación de escaños parlamentarios antes de las elecciones generales del 2025; además, dio un plazo de 72 horas para que las autoridades liberen a las 20 personas detenidas por los enfrentamientos durante los días de protesta. Resalta el plazo de 72 horas para que las demandas sean atendidas. El Deber: Cabildo exige escaños antes de 2025 y la liberación de los detenidos; el paro continúa La magna asamblea cruceña también aprobó el análisis de una vía constitucional para llegar al federalismo. El TSE aún no tiene una postura sobre “los resultados preliminares” del censo que establece el decreto que aprobó el presidente Arce. Enfatiza en que La decisión corresponde al multitudinario cabildo de anoche (el más grande que se ha registrado en Santa Cruz) que, en ese contexto, otorgó un plazo de 72 horas para que todos los detenidos retornen con sus familias. El País: Calvo abre vía separatista y delega Ley del Censo a la ALP En otro cabildo multitudinario el presidente cívico habló del “derecho internacional a la autodeterminación de los pueblos” luego de señalar que el “Estado boliviano nos agrede y no nos acepta como parte de la bolivianidad”. Destaca que en general, cuentan los presentes, se vivió un ambiente festivo y triunfal desde primera hora de la tarde que contrastaba poderosamente con el tono funerario que presidió el sábado, luego de que el presidente Luis Arce anunciara el 23 de marzo de 2024 como fecha definitiva para la realización del Censo de Población y Vivienda y la presentación de datos preliminares en septiembre de ese mismo año. Red Erbol, Cabildo: Santa Cruz decide continuar el paro y apunta a revisar su relación política con el Estado Al cumplirse 23 días de paro indefinido, el cabildo cruceño aprobó esta noche la continuidad del paro y dio un plazo de 72 horas para que el gobierno libere a los 20 detenidos que respaldaban la medida de presión. En ese marco cinco preguntas fueron aprobadas por un rotundo sí de la masiva asistencia que llegó a los pies del Cristo Redentor. Refleja que Calvo pidió al pueblo cruceño que recupere sus fuerzas porque saben que su espíritu sigue intacto, “vendrán muchas otras batallas que lidiar. La lucha continúa. Dios bendiga a Santa Cruz y Dios bendiga a Bolivia”.

Opinión: Cabildo cruceño mantiene paro, pide ley censal y prevé “revisar” relación con el Estado El esperado cabildo cruceño determinó anoche mantener el paro cívico indefinido, pedir que el Decreto 4824 del Censo pase “a rango de ley”, “revisar” la relación de dicho departamento con el Estado y, además, dio un plazo de 72 horas para que sean liberados los 20 detenidos y para que los otros departamentos “se unan a la lucha”. Menciona que hay que recordar que el Comité Cívico de Potosí (Comcipo) anunció que ingresará desde hoy a un paro de 48 horas, exigiendo el censo para el 2023. Página Siete: Mantienen el paro y Cabildo determina revisar relación política con el Estado El cabildo de Santa Cruz decidió anoche mantener el paro hasta que dentro de 72 horas liberen a los detenidos y se ponga fin a la persecución. Además, creó una comisión para revisar “la futura relación política de Santa Cruz con el Estado”, y decidió instruir la gestión de una ley para garantizar que los resultados del censo de marzo de 2024 se apliquen, en materia de recursos y de escaños, antes de los comicios de 2025. Destaca que “la categoría política-sociológica autodeterminación retorna con fuerza al imaginario colectivo cruceño. Su uso en la coyuntura actual responde a la indiferencia, ninguneo y tozudez del gobierno de Arce para responder con claridad y precisión a las demandas cruceñas. Es un punto de inflexión con respecto al memorándum de 1904 que pedía al Estado que nos considere bolivianos”, sostuvo el analista político José Orlando Peralta. Los Tiempos: Paro en Santa Cruz continúa hasta que liberen a todos los detenidos El multitudinario cabildo de Santa Cruz por el censo decidió anoche mantener el paro por 72 horas hasta que los 20 detenidos en las protestas sean liberados. Añade que además, la asamblea determinó pedir a los otros departamentos que se sumen a las protestas para que los resultados del censo sean aplicados antes de las elecciones de 2025 y que la Asamblea Legislativa Plurinacional promueva una ley que garantice estas peticiones. ABI, agencia del gobierno: Cabildo acepta censo el 23 marzo de 2024 pero exige que DS 4824 se eleve a rango de ley El cabildo cruceño determinó este domingo extender el paro por 72 horas a la espera que en el ámbito de la Asamblea Legislativa se eleve a rango de ley del Estado el Decreto Supremo 4824 que establece la fecha del Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo de 2024 y la redistribución de recursos por coparticipación para septiembre del mismo año. Añade que el cabildo planteó también que la distribución de recursos se ejecute con los resultados finales, y no preliminares, del censo y que la nueva cartografía y nuevas circunscripciones electorales se apliquen en las elecciones generales de 2025. Infobae: El cabildo de Santa Cruz acordó extender el paro en Bolivia y revisar la relación política con el Estado El prtal de noticias más importante de América Latina, considera que después de haber enviado hordas cocaleras y furiosos policías contra Santa Cruz, el gobierno de Luis Arce amenaza con detener a los dirigentes cívicos, que ahora decidieron revisar la futura relación de la región con el Estado boliviano. Criticado por Evo Morales, por la oposición, los ciudadanos que odian la idea de un nuevo fraude electoral, de todos modos Arce decretó que el censo se haga el 23 de marzo de 2024, lo que no dará tiempo para conocer los vacíos del padrón electoral donde anida la trampa.

Redes sociales Las redes sociales se llenaron con impresionantes fotografías del Cabildo y con pedidos de federalismo. Así también la gente expresó su satisfacción por la incomparable cantidad de gente que se dio cita a los pies del Cristo Redentor, considerada la mayor concentración en una demanda cívica. Las redes no escatimaron elogios a la convocatoria y la respuesta de quienes viven y trabajan en Santa Cruz que reclaman mayor atención del gobierno central a las necesidades no sólo de este departamento sino de todo Bolivia.