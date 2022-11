Continúa el paro: Cabildo autoriza al Comité a revisar la relación política de Santa Cruz con el Estado





13/11/2022 - 20:59:05

Un multitudinario Cabildo autorizó este domingo a continuar con el paro indefinido por el censo e instruyó al Comité Cívico a revisar la relación política del departamento de Santa Cruz con el Estado boliviano. El paro se mantendrá por 72 horas más, plazo que se da al gobierno por las demandas cruceñas. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, mediante un video, fue el único orador y quien hizo 5 preguntas al cabildo entre las que se destaca la continuidad del paro y los tiempos de plazo que se da al gobierno para atender las demandas de censo, liberación de todos los detenidos durante las protestas, el pedido a todos los departamentos a sumarse a esta demanda, la aprobación de una ley que garantice la distribución de recursos departamentales y la asignación de escaños parlamentarios. Calvo destacó que el pueblo cruceño se reunió nuevamente en El Cristo en un gran cabildo, debido a la intransigencia, capricho y las trampas del gobierno de Arce al respeto a la legítima demanda de censo. "Esta es la ocasión propicia para lograr esta demanda", enfatizó. Recordó que este paro comenzó pidiendo censo "porque queremos elecciones transparentes y beneficios repartidos entre todos los bolivianos, pero que quienes gobiernan optaron por confrontar y poner un diálogo con imposiciones. En mesa de sordos no hay diálogo", enfatizó.

Reclamó que la demanda cruceña fue respondida por el gobierno enviando hordas violentas, una policía que enfrentó al pueblo, desabastecimiento de combustible, cerco al departamento y prohibición de las exportaciones. "Eso es terrorismo de Estado", dijo Calvo. "Apenas nos dimos la vuelta nos dispararon a quemarropa y se olvidaron que somos más de 3 millones de hombres y mujeres valientes que no tenemos miedo de salir a las calles", acotó. Dijo también que quisieron sofocar el espíritu de libertad del ciudano que vive y trabaja por Santa Cruz sin haber logrado su objetivo Esta es una victoria del pueblo boliviano que vive en Santa Cruz. "Nos subestimaron, creyeron que en estos días de paro nos doblegarían, pero al contrario, ha quedado fortalecida nuestra unidad y reafirmamos nuestra convicción", puntualizó el dirigente cívico. Calvo sostuvo también que se logró poner al descubierto el miedo de los gobernantes a la transparencia. "Quedó en evidencia pública que las entidades están diseñadas para el fraude". Casi al final de su mensaje, Calvo dijo que hoy toca continuar la lucha. "Son 23 días de sacrificio que ya tienen un resultado pero que su concreción depende de lo que volvamos a hacer. "El estado no nos reconoce como parte de la bolivianidad y tenemos todo el derecho de replantear nuestra relación con el Estado viendo aspectos inconstitucionales y de derecho internacional". Reclamó que es inadmisble que se siga manteniendo presas a las 20 personas que pelearon por el censo. La libertad es un requisito indispensable, afirmó Calvo. Inmediatamente después, el presidente del comité pro Santa Cruz realizó 5 preguntas al Cabildo, las mismas que fueron respondidas con un SÍ rotundo y unánime.

Las preguntas 1. Están todos de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones de 2025? 2.- Están todos de acuerdo en delegar al Comité pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que en un marco legal y democratico revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Boliviano? 3.- Están todos de acuerdo en reclamar y exigir a los departamentos de Bolivia para que en el marco de la unidad nacional se unan a esta lucha por la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes del 2025? 4.- Están todos de acuerdo en que si en un plazo de 72 horas los departamentos de Bolivia no se unan formalmente a este reclamo con medidas efectivas, asumamos por nuestra propia cuenta y responsabilidad nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz? 5.- Están todos de acuerdo en mantener el paro hasta que dentro de esta 72 horas sean liberados todos los ciudanos detenidos ilegalmente en ejercicio de su derecho a la protesta y se garantice el fin de la persecución policial en contra de nuestro pueblo y sus dirigentes. El cabildo, que a decir de muchos fue mayor que todos los anteriores, se realizó en un marco de fiesta y alegría, donde hombres, mujeres y niños se dieron cita para ser parte de este encuentro que decidió, por un lado continuar por 72 horas más el paro indefinido y lanzar demandas que deben ser atendidas hasta el miércoles.

Foto Facebook, Evelio Montenegro