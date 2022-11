Sí se puede: Bajó casi 100 kilos cuando su hijo le preguntó si iba a morir por sobrepeso





13/11/2022 - 12:09:22

El cambio radical de un hombre británico de 35 años ha cautivado a las redes sociales. Matthew Riggs es el británico que decidió perder peso hace tres años y, desde entonces, comparte su modo de vida y sus consejos a través de sus redes sociales. ¿Qué le llevó a adelgazar? En una entrevista con el medio de comunicación británico 'Daily Star', el hombre de Essex, Reino Unido, ha querido compartir su historia y qué ha hecho para adelgazar y perder tanto peso. Al parecer, fue su propio hijo el que le abrió los ojos un día cuando volvió del colegio y haber estudiado el cuerpo humano en clase. "Llegó a casa después de aprender sobre el cuerpo humano y me preguntó si iba a tener un ataque al corazón y morir", comienza relatando el hombre de 35 años. Nada más escuchar estas palabras, Matthew Riggs se dio cuenta de que era hora de terminar con su vida sedentaria, consumir muchas bebidas gaseosas y comer comida basura cada día. Por eso, el hombre se puso en marcha y comenzó a cambiar su dieta y a hacer deporte diario. Hasta tal punto llegó a adentrarse en el mundo del deporte que ha contagiado esta afición en sus dos hijos: "Ahora he perdido peso y él ha practicado más deportes y quiere estar más sano".





Ha adelgazado casi 100 kilos en tres años En concreto, Matthew Riggs ha perdido casi 100 kilos en menos de tres años. En 2019, este hombre británico llegaba a consumir 7.000 calorías diarias. Él mismo revelaba a 'The Sun' cómo era la dieta que seguía ya que por la mañana desayunaba en McDonalds, para almorzar en el trabajo tomaba donuts y bollería industrial y era un gran aficionado a las bebidas edulcoradas y alcohólicas. Tras cambiar por completo su modo de vida, Matthew Riggs ha logrado pasar de los 171 kilos a los 83 kilos en solo tres años. Ahora practica deporte los siete días a la semana, centrando dos de esos días a las actividades cardiovasculares. Ha dejado de lado las bebidas alcohólicas y solo bebe agua. Gracias a este sacrificio, Matthew Riggs ha conseguido adelgazar y adentrarse en el mundo del culturismo donde ha ganado ya varias categorías debido a su cambio radical físico. Según él mismo, adelgazar ha sido una de las mejores decisiones de su vida ya que le ha cambiado su salud y la relación con su mujer y con sus dos hijos a los que ahora se siente mucho más unido.