Piden juicio a Evo por hacer censo de 2012 sin cartografía actualizada





13/11/2022 - 09:12:35

Los Tiempos.- Legisladores del oficialismo y oposición pidieron que el expresidente Evo Morales y sus exministros sean procesados por haber realizado el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012 con cartografía desactualizada. El presidente Luis Arce, en su mensaje del pasado viernes, develó que el censo 2012 se realizó en menor tiempo, pero con cartografía que no estaba actualizada. “Identificamos que en el censo de 2012 no se hizo actualización cartográfica y los organismos internacionales que acompañan nuestro proceso censal y de otros países recomendaron a Bolivia la realización del censo para octubre de 2024”, dijo Arce en el mensaje en el que anunció que la fecha del censo será marzo de 2024. El diputado del MAS, Rolando Cuéllar, anunció que pedirá una auditoría al Censo de Población y Vivienda que se realizó durante la gestión del expresidente Morales en 2012 y advirtió un juicio de responsabilidades contra el exmandatario por ejecutar la encuesta nacional sin una actualización cartográfica. “Han hecho un mal censo. Creo que aquí tiene que haber un juicio de responsabilidades contra Carlos Romero, contra el señor Evo Morales (...). Se tiene que pedir una auditoría, nosotros como diputados lo vamos a hacer, al censo que ha realizado Evo Morales y toda la responsabilidad del peso de la ley tiene que caer”, dijo Cuéllar. El jueves pasado, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que el empadronamiento de 2012 fue planificado y ejecutado en 10 meses. Además, en conversaciones privadas, Morales habría dicho que él podría hacer el censo en seis meses para poner fin al conflicto social que se arrastra desde hace 22 días. Cuéllar adelantó que la auditoría comenzará a solicitarse por escrito desde el lunes próximo y, posteriormente, se tomarán acciones legales. Además, resaltó que el censo del actual Gobierno es serio y garantiza datos de calidad. El diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, aseveró que el dato de que el censo 2012 se realizó sin cartografía actualizada muestra la incompetencia del Gobierno del MAS y adelantó que pedirá informes con el objetivo de apuntalar un proceso. “Es necesario realizar las investigaciones, el análisis de la cartografía durante el censo de Evo Morales. El mismo presidente Arce develó la incompetencia del Gobierno de Evo Morales. El gobierno de Evo ha sido nefasto. Es una muestra de que ha sido un gobierno incompetente para hacer un censo”, dijo. Advirtió también que cualquier investigación y proceso por el censo 2012 deberá recaer también en el actual primer mandatario, pues fue ministro de Economía durante la gestión de Morales. Sector “evista” defiende a su líder El diputado del ala “evista” del MAS Renán Cabezas afirmó que las acusaciones contra el expresidente Evo Morales por el censo 2012 “en el fondo buscan denigrar al líder del proceso de cambio”. “La misma oposición está interpelando al Estado Plurinacional y algunos legisladores se están prestando a este juego. No interpretan el mensaje que nos da la oligarquía, que no quieren que los pobres, que los campesinos hagan política”, indicó. Aseguró, además, que “el resultado del censo 2012 no tuvo reclamos, pese a que la sociedad y los sectores opositores siempre estuvieron buscando un motivo para convulsionar el país”. “Arce también debe tener responsabilidad porque era su ministro de Economía”, dijo. El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, afirmó que varias exautoridades deberían ser procesadas por haber realizado un censo sin cartografía. “Él mismo ha dicho que el censo 2012 fue hecho con cartografía no actualizada. Meta presos a esos incapaces”, afirmó.