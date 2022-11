Hallan 24 millones de pesos argentinos en flota a Villazón





13/11/2022 - 09:09:37

El País.- Dos sujetos fueron aprehendidos la noche del viernes en el puesto de control a la altura de Pajchani, cuando intentaban trasladarse en un bus de servicio público hasta Villazón llevando consigo la suma de 24 millones de pesos argentinos (150 mil dólares aproximadamente), presumiblemente ingresados desde el vecino país sin haber declarado la portación de este dinero ni acreditar que su origen sea lícito. Lo único que dijeron es que era “para entregar a un pariente” y aseguran trabajar en una casa de cambios. El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Raúl Castro Ortiz, dijo que en este caso se abrió una investigación de oficio contra los sindicados de iniciales L.G.C.C. e I.C.C.A. por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas. El caso fue atendido por dos sargentos, un varón y una mujer, que estaban a cargo del puesto de control. Su reporte indica que al promediar las 22:30 del viernes llegó a la tranca una flota de la empresa Trans Villa del Norte de placa 1323-NKN y se acercaron a requisar el bus funcionarios de la Aduana Nacional, quienes no se habrían identificado ante los policías, pero les dieron parte sobre la existencia de una maleta que contenía los fajos de dinero y que estaba en el buzón de carga. El equipaje fue retirado y los uniformados subieron al bus a preguntar por los propietarios de la misma. Al llamado acudieron los dos sindicados que, al ser cuestionados por la portación de 24 millones de pesos argentinos (equivalentes a 149 mil dólares aproximadamente), dijeron que era de un familiar y que los contrataron para ese trabajo. El jefe de la fuerza anticrimen aclaró que por tratarse de moneda argentina se presume que el dinero fue ingresado de manera irregular, porque el procedimiento indica que cuando se trata de montos elevados, se debe declarar en frontera. Sin embargo, no contaban con la documentación correspondiente. “Se procedió a su traslado a las celdas de la FELCC en calidad de aprehendidos, no lograron presentar algo que acredite la posesión del dinero. Ellos aducen ser de una casa de cambios, pero tiene que haber una documentación, todo dinero que ingresa debe ser declarado en frontera”, explicó, a tiempo de mencionar que la ASFI establece el protocolo requerido para que ciudadanos ingresen montos altos. Castro agregó que este caso ya fue remitido al Ministerio Público para que se formalice la imputación y ambos sujetos sean puestos a disposición de un juez cautelar que defina su situación legal. Dijo que la FELCC realiza la investigación para averiguar el origen de estos fondos, pero que la Aduana también debe investigar la documentación presentada por estos ciudadanos.