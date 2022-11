El Partido Demócrata retuvo el control del Senado por 2 años más





13/11/2022 - 08:25:03

Infobae.- La demócrata Catherine Cortez Masto fue reelecta para un segundo mandato en representación de Nevada en el Senado de Estados Unidos, lo que da a su partido el control continuado de la cámara y frustra las esperanzas de los republicanos, que creían tener una gran oportunidad de hacerse con la mayoría en las elecciones de medio término. Cortez Masto, de 58 años, obtuvo 48,7% de los votos con el 97% escrutado, frente al 48,2% del republicano Adam Laxalt, antiguo Fiscal General del estado. Su victoria da a los demócratas el control de 50 escaños, con la vicepresidenta Kamala Harris rompiendo el empate, incluso sin un resultado de la segunda vuelta en Georgia el próximo 6 de diciembre. El control demócrata del Senado garantiza un proceso más fluido para los nombramientos del gabinete y las nominaciones judiciales de Biden, incluyendo las posibles vacantes en la Corte Suprema. El partido también mantendrá el control sobre los comités y tendrá el poder de realizar investigaciones o supervisar el gobierno de Biden. Los republicanos confiaban en que una “ola roja” de última hora los catapultara a una mayoría de al menos unos cuantos escaños en el Senado, que se ha mantenido al 50-50 durante los dos últimos años. Previo a las elecciones, los analistas no partidistas se inclinaban a que los republicanos recuperaran la Cámara de Representantes, mientras consideraban que el control del Senado era una apuesta arriesgada. Este triunfo refleja la sorprendente fuerza de los demócratas en Estados Unidos en este año electoral. Buscando la reelección en un estado en apuros económicos que registra algunos de los precios de gasolina más altos de la nación, Cortez Manso fue considerada la miembro más vulnerable del Senado, lo que aumentó la frustración de los republicanos que confiaban en que sería derrotada. Con los resultados en Nevada ya decididos, Georgia es el único estado donde ambos partidos aún compiten por un escaño en el Senado. El senador demócrata en funciones Raphael Warnock se enfrentará al contendiente republicano Herschel Walker en una segunda vuelta el 6 de diciembre. La contienda por el Senado en Alaska ha avanzado a una votación por orden de preferencia, aunque el escaño seguirá en manos de los republicanos. Trump anunciará su postulación Donal Trump anunciará el próximo 15 de noviembre que buscará llegar a la presidencia en 2024, dijo el viernes Jason Miller, un asesor del ex mandatario. En los últimos días, el ex presidente, que tendrá 78 años en las próximas elecciones, había estado insinuando que pretende una nueva candidatura presidencial mientras hacía campaña por los candidatos republicanos, y ya dijo que hará un “anuncio muy importante” el 15 de noviembre. “El presidente Trump va a anunciar el martes que se postula para presidente”, dijo Miller a Steve Bannon, otro ex asesor de Trump, en su popular pódcast “War Room”. La candidatura de Trump sería su tercera carrera por la presidencia, luego de perder contra Biden en 2020. Después de esa derrota, el magnate republicano promovió afirmaciones de fraude sin fundamento, algunas de las cuales llevaron a un motín sin precedentes el 6 de enero de 2021 en el Capitolio en Washington. Aunque más de 100 postulantes republicanos que cuestionaron los resultados de la elección presidencial de 2020 ganaron sus respectivas carreras, algunos de los favoritos de Trump perdieron ante los demócratas escaños clave. En Pensilvania, los demócratas se quedaron con una banca republicana tras la derrota de Mehmet Oz, un médico estrella de la TV respaldado por Trump, quien nunca ocupó un cargo público y vive principalmente en Nueva Jersey. Trump esperaba subirse a una “ola roja” que lo prepararía para otra candidatura presidencial. Pero el “Grand Old Party”, o GOP, el nombre oficial del partido republicano, no colmó sus expectativas. En las elecciones de mitad de mandato se renueva la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado de 100 miembros, y se eligen varias gobernaciones y cargos locales.