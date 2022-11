Cabildo: Plantean desde elevar a ley el decreto hasta federalismo





13/11/2022 - 08:18:30

Página Siete.- De cara al cabildo cruceño de hoy, los planteamientos para ponerlos a consideración de los asistentes van desde exigir que se blinde el decreto que el presidente Luis Arce emitirá sobre la fecha del censo, hasta el de federalismo. En contacto con Página Siete, Carlos Arrien, diputado supraestatal de Creemos que representa a Santa Cruz, manifestó que es el momento de plantearle a los cruceños un rumbo federal para ese departamento. “Creo que es el momento de plantearle ya al pueblo cruceño ir viendo de que Santa Cruz pueda ser federal y por qué no Bolivia. Yo soy de la idea de que esa es la pregunta que se tiene que ir a hacer en el cabildo”, aseguró el legislador. Entre las propuestas que se plantean para ser abordadas en el cabildo también está la de la comisión técnica del Comité Impulsor, de que se exija que en el decreto que se emita con la fecha del censo se establezca el plazo de los resultados con exactitud y que se disponga que esos resultados serán para distribuir recursos y escaños. “No nos olvidemos que el Presidente ha dictado ya un decreto y lo ha dejado sin efecto, lo ha tirado el censo a casi dos años posteriores. Entonces, qué credibilidad puede tener un decreto del Presidente. Entonces, ese es el tema de fondo. Es decir, una ley que asegure el cumplimiento del decreto supremo que dicte el Presidente y que sirva para escaños y recursos”, explicó el constitucionalista José Luis Santisteban, integrante de la comisión, reportó Unitel. El viernes, el presidente Arce indicó que la fecha del censo es el 23 de marzo de 2024 y anunció que “con base en estos resultados preliminares se hará la distribución de recursos en septiembre de 2024, un mes antes de lo que habíamos inicialmente propuesto”. Anoche informó que se aprobó el DS 4824 que confirma el censo para esa fecha. Respecto al tema de los escaños, el artículo 146 de la Constitución Política del Estado establece que la distribución de curules está a cargo del Órgano Electoral, entidad que realizará aquello con base en los resultados del “último” censo. No obstante, en esa norma no se hace distinción entre resultados preliminares o finales para esa tarea. “La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional, de acuerdo a la ley”, señala el artículo. El viceministro Jorge Silva sostuvo que los resultados del censo se aplicarán para la redistribución de recursos y escaños de cara a las elecciones de 2025. “Los resultados del censo van a ser utilizados para la redistribución de recursos económicos y para la gestión 2025, como también las elecciones que se van a realizar el 2025. Los recursos económicos estarían redistribuidos en función a los resultados del empadronamiento y la nueva distribución de escaños en la Cámara de Diputados también se implementaría para las elecciones de 2025”, afirmó. Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, manifestó que Arce podrá haber hecho referencia a una fecha, pero los resultados son lo más importante. “Los resultados son compromisos parciales solamente, donde hay que valorar, estamos justamente en las consultas con los diferentes abogados especialistas, creemos que los resultados parciales no nos garantizan a nosotros los bolivianos de que el Gobierno pueda cumplir. No queremos ser una vez más engañados por este Gobierno”, afirmó. El alcalde de La Paz, Iván Arias, también considera que el decreto que emita Arce debe elevarse a rango de ley. “El Gobierno tenía una decisión tomada y todo lo que ha hecho es simplemente ganar tiempo, por eso estamos pidiendo que se eleve al rango de ley, cuidado que después de aquí a unos meses nos digan que no se puede hacer el censo, porque ha caído un meteorito o cualquier cosa”, aseveró. Respecto al cabildo, manifestó que “mañana los temas van a ser expuestos a la población que asista. La población cruceña es la que va a definir las acciones que podemos seguir tomando”. Desde Comunidad Ciudadana, su líder, Carlos Mesa, observó que Arce en su mensaje no haya dado garantías para el padrón ni los escaños. “Luis Arce no menciona el cerco, la prohibición de las exportaciones cruceñas, la campaña de mentiras, la parcialización de la Policía y la violencia de sus grupos de choque. No garantiza padrón, circunscripciones ni escaños y rehúye el diálogo imponiendo su voluntad”, tuiteó.