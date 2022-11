Expresidentes y políticos ven una trampa en el anuncio del censo y aseguran que no existen garantías de cumplimiento





12/11/2022 - 19:11:53

Los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, ven una trampa en el anuncio del censo realizado por el presidente Luis Arce y aseguran que no existen garantías para su cumplimiento. Políticos, cívicos y otras organizaciones coinciden con esta desconfianza. Carlos Mesa observó por ejemplo que el mensaje del mandatario no garantiza un Padrón Electoral nuevo ni la redistribución de escaños parlamentarios en base a los nuevos datos que arroje Censo de Población y Vivienda del próximo 23 de marzo de 2024. Afirmó también que Arce rehúye al diálogo y solo impone su voluntad para la realización del Censo que ha provocado un paro de 21 días en la ciudad de Santa Cruz, donde sectores opuestos a la medida de presión se enfrentaron en las calles durante dos jornadas violentas. Mesa dice que el mandatario no hizo referencia al cerco, a la prohibición de las exportaciones cruceñas, la campaña de mentiras, la parcialización de la policía y la violencia de sus grupos de choque. Mientras que el expresidente Jorge Quiroga dijo que una sentencia constitucional emitida en 2001 señala que la repartición de escaños no se puede hacer con resultados preliminares. A raíz de esta situación, Quiroga considera que el Gobierno pone una trampa porque solamente ofrece la redistribución de recursos en septiembre de 2024. “Cuando en mi gestión presidencial se realizó el censo, el último bien hecho, en septiembre de 2001, el Congreso realizó una consulta al Tribunal Constitucional que respondió en la resolución 001/2001. Los resultados preliminares se conocieron no en seis sino en dos meses, hace mucho tiempo y tecnología atrás, la consulta fue si se podía hacer escaños, porque la convocatoria fue el 16 de noviembre de 2001 es decir seis meses antes, con resultados preliminares, y la respuesta fue que no, debían ser resultados finales. Los mismos que estuvieron listos en abril de 2002. Con ellos, siete meses después del censo, repartimos los recursos y los escaños”, señaló, citado por El Deber. “Llama mucho la atención que, como dijo el presidente, que se haga con los resultados preliminares. Esto es algo medular, tiene que haber resultados finales para hacer una ley de redistribución de escaños, donde la gente tenga la representación que merece: Una persona un voto es la consigna, las ciudades deberán subir su representación, Santa Cruz pasará al menos de 28 a 31 a 33, depende de la fórmula que apliques”, añadió. El senador de CC Rodrigo Paz, dijo por su lado que ante la ante la falta de credibilidad del INE, las universidades públicas deberían constituirse como contraparte para lo cual planteó la necesidad de dictar un nuevo decreto supremo. "Y ¿Cuál va ser la contraparte del INE? Si ya nos trampearon diciendo que el Censo sería en noviembre de 2022. En definitiva, la academia (las universidades) debe constituirse en contraparte del proceso censal y todo esto debe estar especificado en un nuevo Decreto Supremo censal", dijo en un video difundido este sábado. En su criterio, el objetivo del Censo debe llevarnos a un pacto fiscal productivo y solidario, que reparta bien el parlamento y que también sea la contraparte al padrón electoral para evitar un fraude el 2025. Paz duda de la capacidad del gobierno en sentido que, si en el tiempo que resta hasta llegar a marzo de 2024, se van a cumplir los objetivos de realización del Censo y de una nueva redistribución económica. Por su lado, el empresario y político Samuel Doria Medina sostuvo que ayer el presidente pidió unidad y estamos de acuerdo. Sin embargo, considera que la unidad exige escuchar y ceder. “Este gobierno no lo ha hecho ni lo hará. El pueblo boliviano aprende la lección. Bolivia necesita ser reconstruida democráticamente”. Desde el Comité pro Santa Cruz, su presidente Rómulo Calvo, dijo que será el cabildo convocado para este domingo a las 18 horas el que definirá las acciones a seguir luego de las declaraciones del presidente Arce. Yo no le creo, ustedes le creen? preguntó a los periodistas. Calvo dijo que una conferencia de prensa no es garantía para suspender el paro indefinido que este domingo cumple 22 días. Por lo que reiteró que las medidas de presión continúan inalterables hasta que se tengan resultados verdaderos a su demanda de censo 2023. El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó que los resultados de la consulta obligarán ajustar el padrón electoral y una reforma constitucional porque cambiará la asignación de curules parlamentarios, además de la coparticipación tributaria, entre otros. “El censo tiene consecuencias económicas en la distribución de recursos y tiene consecuencias políticas en el padrón electoral y en la distribución de escaños, el padrón electoral; ahora dice que aquí hay 10 habitantes, el censo puede demostrar que aquí hay 20 o hay cinco, entonces hay que ajustar el padrón”, dijo el burgomaestre a los periodistas. “El tema de la representación política en el Parlamento, hay departamentos que han crecido y van a reclamar más diputados, ¿a quién se lo quitas? ¿a los que han decrecido?, pero eso va a generar otra guerra, por eso hay que hacer una reforma constitucional que nos permita que ese artículo diga; que la Cámara de Diputados ya no se compondrá de un número específico, sino que se reestructura cada vez que haya un censo y se asignará más escaños al departamento que crezca más”, afirmó Arias.