Choquehuanca politiza el tema: Radicales usan el censo para generar discordia y conflicto





12/11/2022 - 18:57:01

El Vicepresidente David Choquehuanca a pesar de convocar este sábado a la unidad del país, volvió a politizar el tema al manifestar que los radicales generan divisionismo y conflictos usando el tema del censo. “Es nuestro deber apoyar al Gobierno del presidente Luis Arce, que ha sido elegido por el pueblo y no dejar que temas como el censo sean utilizados para generar divisionismo por los radicales que buscan el conflicto en el país”, indicó la autoridad, según una nota de prensa. Agregó que tampoco se puede satisfacer todas las demandas postergadas durante años, “y que ahora buscan generar, a causa de ello, la discordia en el país”. “Hermanos, es fácil tirar la piedra y esconder la mano, y así culpar a otro”, dijo y calificó que se trata de una técnica muy antigua utilizada para culpar a terceros. Con esta actitud, remarcó “se divide, desinforma y se genera caos, técnica que durante siglos usaron los fascistas, los demócratas y las monarquías indistintamente”. Los radicales, según Choquehuanca, deben asumir su responsabilidad, y no culpar a otros por generar discordia. “Hemos asumido con el hermano Luis, con honra y coraje, el mandato de nuestro pueblo para reconstruir la economía, para industrializar, para construir la unidad, la hermandad. Hemos asumido con honra y coraje porque viene desde nuestro pueblo ese mandato, y junto a nuestro pueblo vamos a llevar adelante la construcción de la unidad”, dijo. Convocó a respetar y defender lo decidido por el pueblo en las urnas, y a quienes no lo hagan “les irá mal”, ya que se necesita líderes que respeten la decisión de la población. “A ese presidente (Luis Arce) hay que defender. Cuando están atacando a nuestro presidente, están atacando a nuestros pueblos”.