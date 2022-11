Convocan a la Asamblea de la Paceñidad para el lunes, piden elevar a rango de ley fecha del censo





12/11/2022 - 14:01:30

Después que el presidente Luis Arce hiciera conocer la nueva fecha del censo para el 23 de marzo de 2024, el alcalde Iván Arias anunció este sábado que se convocará a la Asamblea de la Paceñidad para el lunes (14) y pidió al Gobierno que la fecha de la consulta sea elevada a rango de ley para su cumplimiento. “Nosotros vamos a convocar a la Asamblea de la Paceñidad de modo urgente, el día lunes, por Zoom; las organizaciones paceñas ya están siendo convocadas, vamos a establecer y hacer una consulta rápida para este tema”, informó Arias. Antes de la medianoche del viernes, el presidente Luis Arce anunció que el Censo de Población y Vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024 y recordó las recomendaciones (sin Santa Cruz, La Paz, Tarija y Beni) de la mesa técnica de Trinidad, la semana pasada. El alcalde de La Paz también pidió que la nueva propuesta de la fecha del censo sea elevada a rango de ley para su cumplimiento, pues desde julio, cuando decidió no hacer el censo el 16 de noviembre, lo que hace es ganar tiempo. “El Gobierno tenía una decisión tomada y todo lo que ha hecho es simplemente ganar tiempo, por eso estamos pidiendo que se eleve al rango de ley, cuidado que después de aquí a unos meses, nos digan que no se puede hacer el censo, porque ha caído un meteorito o cualquier cosa”. Arias dijo que el Gobierno cambió en varias oportunidades las fechas sobre la realización del censo y afirmó que La Paz mantiene su posición de que es posible realizar en octubre de 2023. “Si el censo se iba a hacer ahora (16 de noviembre), ahorita deberíamos estar haciendo los preparativos finales del censo, pero después dijeron para octubre de 2024, luego lo bajaron para junio, posteriormente para marzo; yo siempre digo era 2023, no el 23 de marzo de 2024”. El burgomaestre paceño también pidió al Gobierno garantes para el cumplimiento de la nueva fecha de la consulta nacional. “Que la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), la Iglesia y la cooperación internacional sean garantes del cumplimiento del censo y sus resultados en las consecuencias que tiene tanto económicas como políticas”, aseveró.