Alcalde de La Paz pide al Gobierno concertar con Santa Cruz nueva propuesta antes del cabildo





12/11/2022 - 13:30:54

El alcalde Iván Arias pidió este sábado al Gobierno concertar con Santa Cruz la nueva propuesta de la fecha del censo, previsto para el 23 de marzo de 2024, y que sea antes del cabildo programado para las 18:00 de este domingo en el Cristo Redentor, además de garantes para su cumplimiento y como única posibilidad de pacificar al país. “Si la propuesta ayuda a pacificar el país y a evitar que el odio nos guíe, esperemos que el cabildo de Santa Cruz se pronuncie favorablemente; que la propuesta se concerte con Santa Cruz en las próximas horas”, dijo el burgomaestre a los periodistas en la zona de Cotahuma. Arias afirmó que es importante el cumplimiento de la propuesta y su concertación con Santa Cruz, que lleva 22 días de paro cívico indefinido. “Porque cuidado nos salgan con que no se puede hacer el censo en 2024 y que lo quieran hacer el 2025”, remarcó. Antes de la medianoche del viernes, el presidente Luis Arce Catacora anunció que el Censo de Población y Vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024 y recordó las recomendaciones (sin Santa Cruz, La Paz, Tarija y Beni) de la mesa técnica de Trinidad, la semana pasada. El burgomaestre paceño también pidió al Gobierno garantes para el cumplimiento de la nueva fecha de la consulta nacional. “Que la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), la Iglesia y la cooperación internacional sean garantes del cumplimiento del censo y sus resultados en las consecuencias que tiene tanto económicas como políticas”. Arias dijo que Santa Cruz, a través del Comité Interinstitucional, el Comité Cívico y la Gobernación, tiene que pronunciarse sobre la propuesta de la nueva fecha del censo porque lidera el paro cívico indefinido desde hace 22 días. “Me preocupa Santa Cruz, ha liderado el pedido de censo 2023 y tiene que dar su palabra sobre la nueva fecha del censo y su posición puede pacificar el país”, dijo el alcalde de La Paz. La autoridad municipal pidió al Gobierno evitar la violencia y consideró que falta saber si es generada desde el Ejecutivo o desde el Movimiento Al Socialismo. “Simplemente que los grupos radicales dejen su accionar. Yo no sé si es gente del Gobierno o gente dentro del Gobierno, que responde a un líder que fue Presidente, y que huyó el año 2019, el que está haciendo, para que el Presidente (Luis Arce) quede mal, que el Presidente no pueda gestionar esta situación, pero esos son problemas internos que tienen que arreglar los grupos violentos”. El burgomaestre pidió la detención para quienes lideraron las acciones violentas en la jornada del viernes en la capital cruceña. “Tienen que ser detenidos y tienen que ser controlados para evitar que sigamos en esta confrontación”, aseveró.