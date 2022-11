Rómulo Calvo: El paro continúa y el cabildo decidirá las acciones a seguir





12/11/2022 - 13:20:08

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo este sábado que el paro indefinido en demanda del censo 2023 se mantiene intacto en Santa Cruz y que una decisión, respecto al anuncio del presidente de realizar el censo el 23 de marzo de 2024, será adoptada este domingo a las 18 horas por el cabildo que ha sido convocado con anterioridad. Calvo dijo que el compromiso o anuncio del presidente sobre el censo, es superficial y no garantiza que se cumpla, especialmente en los puntos que se demanda como la transferencia de recursos, asignación de escaños parlamentarios, realización de una verdadera cartografía de circunscripciones y un padrón electoral completamente transparente. Dijo también que todos sabemos que había un decreto supremo para realizar el censo este año y que luego fue cambiado como si nada para el año 2024, por lo que ahora ese anuncio del presidente de una nueva fecha no garantiza absolutamente nada. Calvo explicó que se está analizando las preguntas que se han de realizar mañana en el cabildo, para que de esa manera sea la gente la que tome la decisión de lo que se tiene que hacer a partir del anuncio presidencial que no ha llegado a convencer. El dirigente cívico le preguntó a un periodista, si le convencía ese anuncio y se respondió a sí mismo: "a mí no me ha convencido Arce de que va a cumplir. No vamos a aceptar una mentira más y no queremos llevar a la gente a un nuevo fraude electoral, tenemos que tener un decreto firmado que garantice que se ha de cumplir", concluyó. Mientras tanto, aprovechando que había tolerancia en la mañana para comprar provisiones, las actividades en la ciudad se regularizaban de a poco. Se pudo observar un mayor tráfico vehicular y mucha gente que hacía vigilias en las calles se había retirado. Muchas personas dijeron que se debía a la tolerancia para aprovisionarse, pero pasado el mediodia las calles seguían en movimiento. Mario Guerrero, dirigente del transporte urbano, dijo que una vez conocida la decisión del presidente, el paro debería levantarse de manera inmediata, lo que incluso favorecería para que la gente pueda llegar al El Cristo este domingo desde todos los rincones de la ciudad. Otros dirigentes gremiales fueron mas cautos y prefirieron esperar la decisión que tome el cabildo. Mientras tanto. el paro continua, los bloqueos se mantienen y las huelgas de hambre aumentan.