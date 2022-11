Censo: Cívicos de Tarija suspenden paro y priorizan ayuda por incendios





12/11/2022 - 09:14:11

El País.- El Comité Cívico de Tarija, junto a las instituciones que apoyaron la movilización, han determinado dar un cuarto intermedio al paro indefinido que se inició el pasado lunes como una protesta hacia el Gobierno Nacional exigiendo la realización del Censo de Población y Vivienda para la gestión 2023. La decisión fue asumida, bajo el argumento de que se priorizará ayuda para Bermejo y Padcaya, que se han visto afectadas por los incendios forestales. Cerca de la medianoche, el presidente Luis Arce confirmó que el Censo de Población y Vivienda se realizará en marzo de 2023. Resta conocer si el movimiento cívico mantiene o levanta sus movilizaciones. La marcha Tras cumplir cinco días de movilización, la tarde del viernes el Comité Cívico de Tarija llevó adelante una marcha de protesta, habiendo reunido a centenares de personas de distintas instituciones y organizaciones que se sumaron al paro pidiendo Censo para el 2023. Entre los convocados, estuvo presente el sector salud, Magisterio Urbano, Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), Sindicato de Trabajadores Municipales de Tarija. A esto se sumaron autoridades, como el alcalde de Tarija, Johnny Torres, el gobernador Oscar Montes, y asambleístas departamentales, entre otros. En la oportunidad, el presidente del Comité de Movilizaciones, Roberto Márquez, destacó el respaldo que han tenido de diferentes sectores. Destacó el apoyo de los docentes, que, pese a la amenaza del rector, Eduardo Cortez, de descontarles el salario, se sumaron al paro. Asimismo, Márquez cuestionó la actitud de la Central Obrera Departamental (COD), que por estar sometida al poder del Gobierno no se sumó al paro que inició la población tarijeña. Al respecto, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, señaló que la batalla por el Censo 2023 ha convocado a los tarijeños y que continuará hasta lograr el objetivo trazado. “El Censo es la radiografía de cuánto somos, cómo vivimos, pero principalmente cómo estamos gobernados, este es el verdadero valor del Censo. Los gobernantes nos han mentido, decían que tenían todo listo para noviembre de este año, pero al final aparece la verdad, era solo para prestarse plata ante su tan grave crisis financiera que se está viviendo”, expuso. Ávila argumentó que, tras lograr conseguir el préstamo de recursos, el Gobierno decide postergar el Censo a la medida de su proyecto político, y no aceptó llevar adelante este proceso que puede develar un posible fraude electoral en los últimos comicios desarrollados. “Por ello es que buscan dilatar el Censo para la gestión 2024, de manera que puedan ocultar los votantes inventados”, dijo. Un alto al paro cívico en Tarija Tras haber desarrollado la marcha de protesta, el Comité Cívico y las instituciones de Tarija en reunión, determinaron entrar en un cuarto intermedio, haciendo un alto a las movilizaciones, esto debido a la situación de emergencia por la que atraviesa la provincia Arce. “Estamos en emergencia por nuestros hermanos bermejeños y de Padcaya por un incendio forestal que lamentablemente se encuentra incontrolable, además que el Gobierno y Defensa Civil han dejado abandonados a nuestros municipios, por eso estamos haciendo este alto e inmediatamente nos ponemos a recolectar alimentos, víveres, utensilios y todo lo que se pueda, para ayudar a estas regiones”, declaró el presidente del Comité Cívico. Ávila mencionó que para el martes 15 de noviembre se está convocando a una asamblea de la tarijeñidad, donde de manera conjunta se definirán las acciones que continúan en esta lucha que pide el Censo para el 2023. Consultado de hasta cuando se prevé mantener el cuarto intermedio, Ávila refirió que la posibilidad está, que se desarrolle hasta sofocar en su totalidad los focos de calor registrados en la provincia Arce. “Nosotros esperamos que hasta el día lunes se pueda controlar todos estos incendios, (…) pero si esto no se logra controlar las llamas, y si sigue en Bermejo y Padcaya esta desgracia, obviamente lo vamos a hacer conocer para recorrer esta fecha”, expuso. En lo que respecta una posible realización de un cabildo en Tarija, Ávila expuso que eso no está descartado y será analizado en la asamblea de la tarijeñidad la siguiente semana.