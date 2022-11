Anciana que se enfrentó a decenas de policías: Vi cómo le pegaban a unos chicos, me dio rabia y reaccioné. A Santa Cruz deberían darle las gracias





12/11/2022 - 08:56:40

El Deber.- Alicia Flores Mérida, de 82 años y oriunda de Cochabamba, es la mujer que se viralizó la mañana de este viernes cuando increpó a agentes de la Unidad Táctica Operativa Policial (UTOP) que gasificaban a un grupo de jóvenes y vecinos que estaban a favor del paro por el censo 2023, después del enfrentamiento que iniciaron encapuchados que lideraban la marcha de sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). La mujer que viste de pollera y que se sostiene con un bastón, relató a EL DEBER que al ver la represión policial contra el grupo de personas en el segundo anillo y avenida Escuadrón Velasco, no se contuvo, salió de su domicilio y recriminó el accionar de los uniformados que dispersaba a los jóvenes que se defendían de los ataques del grupo violento. “(Policías) han pegado a la pobre gente, qué tanto les pegan y los policías no dicen nada. Me dio rabia, vine acá y me paré ante ellos, les dije por qué así, por qué son así y de mala conciencia”, le contó la señora Alicia a EL DEBER cuando recorría, el viernes por la noche, el punto de bloqueo que instalaron los vecinos en el mismo lugar donde ella se armó de coraje y frenó a la fuerza represiva. Acompañada de familiares y vecinas, recorrió la avenida ante la alegría de los allí congregados, que le aplaudían su valor y exclamaban "¡Viva Bolivia!, ¡Viva Santa Cruz!". Ella, levantaba una mano en señal de saludo y con la otra se apoyaba en el bastón, que le daba seguridad a sus pasos cansados. Mientras recibía el cariño de su gente, Alicía le contaba a EL DEBER que cuando se paró delante de la fila de policías que estaban a bordo de sus motocicletas y con armas lanzagranadas, les dijo que deberían dar las gracias a Santa Cruz y abrazarla, para despojarse de la violencia. “Deberían abrazar a Santa Cruz, darles las gracias de rodillas, por Santa Cruz estamos gente (que vinimos de otro lugar) y crecimos. Yo vivo aquí hace 52 años, llévenme a mí, aquí voy a morir. Eso les dije”, manifestó. La mujer tildó de “malagradecidos y sinvergüenzas” a los efectivos policiales por proteger y mirar “a delincuentes” antes que a la ciudadanía que estaba protestando pacíficamente. La violencia se desató luego de la marcha que protagonizó una parte del sector de gremiales, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y guiados por el dirigente René Troncoso. Llegó a Santa Cruz hace 52 años Alicia Flores nació en Cochabamba, en el municipio de Cliza, pero llegó a Santa Cruz hace 52 años donde formó su familia con su esposo. Tiene dos hijos y cinco nietos. Dijo que llegó a la capital cruceña para trabajar como comerciante, actividad que cumple hasta la fecha, acompañada de sus hijas. "Aquí en Santa Cruz voy a morir, es mi Santa Cruz, conozco esta tierra", volvió a aseverar, con los ojos húmedos por la emoción y el aplauso de los vecinos.