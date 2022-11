Arce fija el censo para el 23 de marzo de 2024





12/11/2022 - 07:24:43

El presidente Luis Arce fijó la madrugada de este sábado para el 23 de marzo de 2024 el censo de población y vivienda, y para septiembre del mismo año, un mes antes de lo previsto inicialmente, la nueva redistribución de los recursos de coparticipación tributaria, por lo que “invocó” al retorno de la calma y la normalidad en Santa Cruz, donde se cumple un paro cívico marcado por la violencia. En un mensaje a la nación, Arce hizo un repaso de todo el proceso de socialización y concertación técnica para definir la fecha del censo entre autoridades departamentales, municipales y de las 11 universidades públicas, con el acompañamiento de expertos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y del Centro Latinoamericano y Caribeño Demográfico (Celade). “Ya no podemos seguir demorándonos, sobre todo cuando dirigentes que representan a una parte de Santa Cruz, no a toda, mantienen la posición de no alcanzar acuerdos. En democracia conviven diferentes posiciones, pero también democracia es toma de decisiones en beneficio de las mayorías”, afirmó. “Convoco a todas las corrientes democráticas de nuestro país, y las que existen dentro del Comité Interinstitucional, a cerrar el paso a la violencia y a los intentos de ruptura del orden constitucional que algunas de sus fracciones están llevando adelante”, demandó. Arce explicó que el principio básico de su posición sobre el censo es que ningún boliviano “sea excluido del censo, por razones climatológicas, productivas u otras”, porque de darse sería “inaceptable, discriminadora, y negadora de los valores y principios del Estado Plurinacional de Bolivia”. “La voluntad de nuestro gobierno siempre fue que el proceso se realice lo más pronto posible, y que sus resultados sean precisos y de calidad”, insistió. De todas maneras, aclaró, que “los resultados del Censo, en ningún lugar del mundo, son una varita mágica que cambia la realidad de las personas de manera automática”, en alusión a los discursos de Camacho y otros que aseguran que los resultados del censo representan desarrollo económico y social. “Les pido que su reflexión haga énfasis no en lo que nos separa, sino en lo que nos acerca y en lo que es lo importante para la población. Y uno de los resultados más importantes es que hasta septiembre de 2024, mes aniversario de Santa Cruz, los recursos por coparticipación serán distribuidos”, destacó Arce. El mensaje presidencial se dio luego de que Santa Cruz cumplió 21 días de paro y horas después de una violenta jornada con enfrentamientos en las calles entre afines al MAS y la Policía con sectores que defienden el paro por el censo 2023 convocado por el Comité Interinstitucional. El Comité Cívico convocó a un cabildo para el domingo, donde se definirá el curso del paro cívico luego de conocerse la nueva fecha del censo.