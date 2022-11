Centro de Santa Cruz fue escenario de enfrentamientos y gasificación de la Policía





11/11/2022 - 19:25:52

El centro de la capital cruceña ha sido este viernes escenario de enfrentamientos entre quienes bloquen exigiendo censo 2023 y afines al gobierno que con violencia intentaron desbloquear la calles. La policía gasificó a la gente que intentaba retomar los bloqueos y a quienes pretendieron bloquear instituciones del Estado. Después del incendio en la Federación de Campesinos, la policía comenzó a resguardar otras instituciones como el INRA y el INE que tienen instalaciones en el centro de la ciudad. Es así que un contingente policial llegó para resguardar las instalaciones de la Central Obrera Departamental (COD), dirigido por el masista Rolando Borda. Tras observar a la veintena de jóvenes que se dirigía hacia la COD empezaron a gasificarlos y replegarlos. Sin embargo, algunos manifestantes, presumiblemente infiltrados, accedieron a la sede poco antes de la llegada de los policías, destruyendo y saqueando algunos de sus ambientes. “La gente estaba queriendo tomar la COD y ahorita se los han llevado a toditos, vinimos a hacer resistencia con mis cuñadas porque esta es una lucha de todos. (Los policías) están arremetiendo contra el pueblo cruceño siendo que nosotros les pagamos su sueldo”, dijo una ciudadana de acuerdo con un reporte de Gigavisión.

En las imágenes se observa los ambientes de la COD vacíos, no estaban las computadoras, parlantes y otros objetos. Asimismo, algunos vidrios estaban rotos. La mañana de este viernes, los pacíficos bloqueos de la gente en las calles se ha visto ensombrecido por la violencia que ejercen los afines al gobierno al desbloquear por la fuerza. Matones encapuchados, en moto y en grandes grupos tomaron las calles de la ciudad golpeando y ahuyentando a la gente. Videos que circulan en las redes sociales muestran como gente encapuchada y en moto, apoyadas por mucha gente a pie recorrían las calles levantando los puntos y golpeando a los que intentan oponerse. Sin duda, la violencia está siendo implantada por el gobierno para levantar un paro que ya lleva 21 días. Los violentos aprovecharon que las mañanas son tranquilas y que mucha gente en los bloqueos se retira a sus casas para volver en la tarde y cumplir con el paro. La gente en las calles dice que esa es la respuesta del presidente Luis Arce a las demandas de Censo. La marcha convocada por grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) desbloqueó por la fuerza los puntos del primer y segundo anillo, instalados por quienes demandan el censo 2023. La gente, que aún permanecía en sus puntos de vigilia, tuvo que ceder el paso a los marchistas que generaban tensión. Sin embargo, más adelante, la gente volvió a las calles y retomó los puntos de bloqueos. La violencia se apoderó y en cuestión de minutos, las zonas del mercado La Ramada y segundo anillo, entre la Madre India y Grigotá, se convirtieron en un campo de batalla, con gas lacrimógeno incluido. A medida de que el tiempo transcurría, el grupo a favor del censo 2023 se masificó y logró ´tomar´ el monumento al Chiriguano, con lo que el otro grupo se replegó. El vocero presidencial, Jorge Richter, acusó al gobernador Luis Fernando Camacho y al Comité Interinstitucional por los hechos de violencia en Santa Cruz y manifestó que buscan “una salida digna". “El escenario que está buscando la Gobernación, el Comité Interinstitucional para fundamentalmente a un espacio de mucha violencia para que puedan ellos encontrar una salida digna a un paro que no tiene sentido. La gente retornó a las calles y están violentando e instalando el temor, el miedo, para mantener una medida y, decir después, que pueden negociar algo”, sostuvo la autoridad. Contrario a lo que opinó el vocero presidencial, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, dijo que es el Gobierno el responsable de lo ocurrido hoy en Santa Cruz. “Yo le digo al Gobierno que no es con garrote como pacifica a un pueblo, no se puede coartar el derecho a la información garroteando a la prensa, no garroteando a la prensa se silencia a un pueblo. El Gobierno equivoca el camino”, aseveró Cuéllar.