Gobierno llama a deponer el paro y no menciona el censo; mientras Santa Cruz lo acusa de apadrinar a pandilleros violentos





11/11/2022 - 14:21:18

El gobierno pidió este viernes a través del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, a deponer el paro que denominó “intransigente” y desde el Comité pro Santa Cruz y la Gobernación se acusó al gobierno de apadrinar a pandilleros violentos para judicializar la protesta. El ministro Montenegro dijo que “el pueblo quiere trabajar, tiene derecho a hacerlo no le podemos impedir, por eso seguimos exhortando a las autoridades cívicas cruceñas depongan de una vez el paro”, expresó la autoridad en conferencia de prensa. “Bolivia tiene que producir, no podemos atentar con esta reconstrucción, cuando en otras partes del mundo la situación es de desesperación, incertidumbre, molestia por la situación económica”, insistió Montenegro. Señaló que el paro cruceño generó una pérdida de más de $us 700 millones hasta el momento. “Nosotros hemos visto ya cierta normalidad y tenemos que encarar un esfuerzo por preservar esa estabilidad económica, la estabilidad democrática, ya no podemos permitir que se siga afectando la economía del ciudadano de a pie en Santa Cruz”, manifestó. Pandilleros violentos atacan protegidos por la policía El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, lamentó que el gobierno esté protegiendo a pandilleros violentos pagados que con apoyo de la policía intentan desbloquear la ciudad.



Dirigente acusado por el Comité pro Santa Cruz de liderar la violencia en la ciudad de Santa Cruz Acusó a un dirigente, supuestamente gremial, René Troncoso, de estar vendido al MAS y al gobierno por lo que "se constituye en un parásito" que ahora está causando violencia y enfrentamientos en las calles para desbloquear siempre apoyados por la policía que ha olvidado su rol de proteger a la sociedad, dijo Calvo. El dirigente cívico lanzó una advertencia: "Sepan los pandilleros y quienes los protegen que nosotros vamos a defender nuesta tierra, vamos a defender a Santa Cruz, a nuestra familia y nuestros derechos. La violencia de los pandilleros va a despertar la furia del cruceño porque Santa Cruz no se ha de dejar ganar por malvivientes. Policía al servicio de un partido político Mientras que el gobernador, Luis Fernando Camacho, acusó a la Policía de estar al servicio de un partido, al ponerse a proteger a quienes se han lanzado contra mujeres y niños que se encuentran en las rotondas exigiendo un censo para el año 2023.



Un policía dispara de manera inexplicable contra una bodega en La Ramada, en momento en que no había conflictos en esa zona. Luego los comerciantes denunciaron que fueron perseguidos por la policía "El pueblo ha sido arremetido por el MAS y la policía que ha estado disparando gases a quemarropa en contra de ciudadanos pacíficos que están en las calles reclamando un derecho para todo el país", afirmó el gobernador. Enfatizó al decir que la violencia que está aplicando el gobierno en las calles de Santa Cruz son para judicializar las protestas que están llenas de valores y principios a diferencia de la actitud violenta del gobierno y la policía. Desafió al ministro de Gobierno a que lo detenga para que deje de atacar con gases a los cruceños. "No lastime a mi gente que no quiere confrontación ni violencia sino un censo oportuno", enfatizó.