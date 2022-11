El Ejército de Ucrania entró este viernes en la ciudad de Kherson tras la retirada de las tropas rusas





11/11/2022 - 10:32:46

Infobae.- El ejército de Ucrania entró este viernes en Kherson, ciudad clave del sur del país, tras la retirada de las fuerzas rusas, afirmó el Ministerio de Defensa de Ucrania. “Kherson vuelve bajo el control de Ucrania, unidades de las fuerzas armadas ucranianas entran en la ciudad”, dijo el ministerio en Facebook, llamando a los militares rusos que permanecen en el lugar a “rendirse inmediatamente” y prometió “preservar la vida y la seguridad de aquellos que lo hagan”. “Sus jefes les dicen que se pongan ropa de civil e intenten huir por su cuenta. Es obvio que no lo lograrán”, añadió el ministerio. “Todo soldado ruso que se resista será eliminado. Solo tienen una oportunidad de evitar la muerte: ríndanse inmediatamente”, agregó. Un ex asesor muy cercano a Vladimir Putin realizó duras críticas a la forma en que el Kremlin está desarrollando su sangrienta -y fallida- invasión a Ucrania y señaló que la última humillación registrada en la ciudad de Kherson -cabecera de la provincia del mismo nombre- está a la altura del colapso de la Unión Soviética. Sergei Markov, académico de la Universidad de Moscú y doctor en Ciencias Políticas, reprochó además la demora en que se realizó la retirada de ese punto clave en el conflicto que ya contabiliza 100 mil muertos o heridos de cada lado. “La rendición de Kherson es la mayor derrota geopolítica de Rusia desde el colapso de la URSS”, dijo Markov y añadió: “Las consecuencias políticas de esta enorme derrota serán realmente grandes”. En su canal de Telegram, además, el nacionalistas y seguidor de Putin culpó de la retirada a un “retraso catastrófico en la toma de las decisiones necesarias”. Además, insistió en su concepto y pidió una movilización aún mayor: “La derrota y el fracaso es el resultado de no llevar tropas a Ucrania en 2014 y no luchar por la conciencia de Ucrania durante 8 años. La derrota en Kherson es el resultado de la falta de movilización en primavera y verano. Ahora, la movilización militar de la economía y la sociedad debe introducirse de inmediato; de lo contrario, será muy difícil dentro de unos meses”. El Kremlin no quiso hablar de Kherson. Este viernes, una sentencia de su vocero cortó en seco la lógica inquietud de un periodista que le preguntó sobre la retirada de las tropas rusas del norte de la región ucraniana anexada por Moscú en septiembre pasado. “Hubo una decisión del ministro de Defensa, le recomiendo preguntar al Ministerio de Defensa”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la pregunta de un periodista. Curiosamente, al comentar el estatus actual de la región de Kherson, Peskov aseguró que nada ha cambiado pese al repliegue de los militares a la margen izquierda del río Dniéper. “Es una entidad de la Federación Rusa, ese estatus está definido y fijado en la legislación, no puede haber ningún cambio aquí”, aseveró. Preguntado acerca de si el Kremlin no lamenta la pompa con que fue celebrada la anexión de Kherson, Peskov contestó escuetamente: “No”. Reiteró que “la operación militar especial” en Ucrania sigue en marcha y continuará hasta alcanzar sus objetivos.