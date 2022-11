Tras 3 años de huida, cuestionan que no se haya procesado a Evo





11/11/2022 - 08:56:30

Página Siete.- Esta jornada se cumplen tres años desde que Evo Morales, tras dimitir a la presidencia, salió del país rumbo a México en una aeronave con bandera de ese país. Políticos de la oposición cuestionan que, pese al tiempo transcurrido, Morales aún no haya sido procesado por abandono de funciones y el vacío de poder que se originó a raíz de su renuncia. La expresidenta Jeanine Añez, quien está presa por el caso “golpe”, sostuvo que el fraude electoral, el abandono de funciones y vacío de poder “continúan impunes y sus autores libres”. “A 3 años de aquel 10.10.2019, el fraude electoral, el abandono de funciones y el vacío de poder, continúan impunes y sus autores libres. La historia los condena como los mayores cobardes, impostores e instigadores de violencia y confrontación. Tarde o temprano, se hará justicia”, tuiteó. El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a la presidencia junto al entonces vicepresidente, Álvaro García Linera. También renunciaron los legisladores que eran parte de la cadena de sucesión. Luego que Morales saliera del país, el 12 de noviembre asumió la presidenta Añez, quien entonces era segunda vicepresidenta del Senado. El exmandatario Jorge Tuto Quiroga recordó los hechos que propiciaron la renuncia de Morales y expresó que las patrañas no cambian la historia del país. “Hace 3 años la OEA entregó informe de auditoría que pidió, firmó y publicitó Evo Morales. Ante el dolo comprobado, Evo anuló comicios fraudulentos y destituyó al Órgano electoral. Después renunció y pidió asilo. Las patrañas no cambian la historia de Bolivia”, aseguró. El diputado de Comunidad Ciudadana Alberto Astorga expresó que lo lamentable es que hasta la fecha no exista un proceso interpuesto en contra del expresidente Morales. “Hay que recordar que Evo Morales ha renunciado porque ha desconocido el 21F, no escuchó al pueblo y realizó un fraude monumental comprobado por la OEA. Lo lamentable es que hasta ahora no se haga justicia. Pese a que ha dejado vacío de poder, pese a que ocurrieron tantos hechos violentos, no existe un proceso hacia Evo Morales”, aseguró Astorga, en declaraciones a radio Compañera. En tanto, la diputada del MAS Deysi Choque sostuvo que Morales se vio obligado a renunciar para pacificar el país. “Creo que se ha visto obligado en su momento, nuestro presidente, en tomar esa decisión, para poder pacificar el país. Lastimosamente, tienen un modus operandi, que no nos atacan de manera directa a nosotros, sino a nuestras familias”, aseguró. El analista y periodista Andrés Gómez sostuvo que hace tres años fue el pueblo el que recuperó la democracia e hizo posible la renovación en el MAS. “El tirano huyó del país 13 años, 9 meses y 18 días después de haber permanecido en el poder violando la CPE, burlando el voto y haciendo fraude”, tuiteó.