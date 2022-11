Arce y el Vice ya no representan al MAS, 7 momentos de la ruptura azul





11/11/2022 - 08:23:25

Página Siete.- Con una foto del presidente Luis Arce dando un discurso en un encuentro del Partido Socialista 1 (PS1) en 2021, el diputado del “ala dura” del MAS Jhonny Pardo acusó al mandatario y al vicepresidente David Choquehuanca de alejarse de ese instrumento: “Ya no nos representan”, aseveró. Siete momentos marcaron la fractura del partido en la última semana. “Ellos (Arce y Choquehuanca) ya no nos representan porque ya no son masistas. Hacemos un llamado a todos los masistas del país para defender al partido político, porque no vamos a permitir que lo eliminen, no somos evistas, choquehuanquistas, arcistas, somos masistas”, confirmó Pardo en rueda de prensa junto a su colega Santos Mamani. Luego de las elecciones por la jefatura nacional en el Legislativo y la presidencia de la Cámara de Diputados, la división se ahondó en el partido de gobierno, en la que los “evistas” apuntan a los dos mandatarios de promover la fractura interna. Pardo atacó también al diputado cruceño Rolando Cuéllar, del “ala renovadora”, de ser vocero del Presidente. “Cuéllar ya no es del MAS porque fue expulsado, él ha presentado una solicitud al Tribunal Supremo Electoral sobre la nulidad de la personería jurídica del MAS, pero a la vez se jacta diciendo que es parte del partido político. Él es el vocero de Lucho Arce y Choquehuanca”, enfatizó el legislador cochabambino. Siete momentos de la fractura Si bien no son nuevas las acciones que develan la fractura del MAS en el Legislativo, las fisuras se agrietaron en la última semana hasta llegar a advertencias al Gobierno de parte del “ala dura” con fiscalizar y no aprobar algunas leyes. Siete momentos consumaron en los últimos ocho días la división del oficialismo. El jueves 3 fue ratificado Andrés Flores como nuevo jefe de la bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), pese a las críticas de Gualberto Arispe, del “ala dura”. Ese fue el primer quiebre masista en el Legislativo. El viernes 4, el entonces presidente de la Cámara Baja, Freddy Mamani, convocó a una sesión para elegir a la directiva camaral, pero al final la suspendió sin fecha y hora. Ante ello, la entonces vicepresidenta, diputada Miriam Martínez, reinstaló la sesión y fue elegido Jerges Mercado como el nuevo titular. En la directiva están también legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. La elección de Mercado fue cuestionada por los “evistas” que el martes 8 presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra Martínez por usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución. El diputado Héctor Arce dijo que el “ala renovadora” se alió con CC y Creemos y así traicionó al MAS. A los golpes El tercer momento de la división del MAS se produjo el miércoles 9 por la mañana, cuando se agarraron a golpes los diputados Gualberto Arispe y Rolando Cuéllar en la Cámara Baja. Cuéllar denunció que Arispe lo encaró y le reclamó por declaraciones que habría realizado el cruceño, luego vinieron los golpes y las acusaciones de “traidor” por parte de tres diputadas que agredieron a Cuéllar. Más tarde, la diputada María Alanoca dijo que Cuéllar la golpeó. El cuarto momento de la fractura se dio ese mismo día, cuando el diputado “renovador” Cuéllar señaló que el exasesor de Evo Morales, Wálter Chávez, intentó “direccionar” la elección del jefe nacional de esa bancada y también la elección del titular de Diputados. Agregó que a través de Chávez existe “un contubernio” entre Morales y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho para las elecciones 2025. La diputada masista Estefanía Morales anunció que pedirá al Consejo Nacional de Refugiados la expulsión del país del peruano Chávez. El quinto episodio se produjo ayer, cuando Mercado, presidente de la Cámara de Diputados, pidió investigar la presunta alianza entre legisladores de Creemos y una “facción radical” del MAS para presuntamente “conspirar” contra el gobierno de Arce. “Hay denuncias de diputados de Creemos que esto se debe a una coordinación nefasta entre la cúpula de Creemos y una facción radicalizada del MAS-IPSP. Si es cierta esta supuesta coordinación, no me queda más remedio que lamentar esta situación y convocarles a que depongan esas actitudes”, dijo Mercado. El sexto momento se dio también este jueves, cuando los diputados Héctor Arce y Rolando Cuéllar protagonizaron un duelo verbal en la red Unitel. Arce tildó a Cuéllar de ser “un pajpaku (charlatán), farsante y chiflado”. Su adversario le ratificó que “nunca más un diputado del Chapare ocupará un cargo jerárquico”, en la Asamblea, para luego insistir en que Morales y Camacho tienen una alianza para las elecciones 2025. Arce le dio 24 horas a Cuéllar para demostrar esa supuesta alianza política y lo acusó de ser vocero del vicepresidente Choquehuanca, que a su juicio es el promotor de la división del MAS. “Nos veremos en las primarias”, advirtió Arce a Cuéllar. El séptimo momento se produjo ayer, cuando Arispe advirtió a Mercado de castigarlo en el “palo santo”, después que pidiera investigar una supuesta coordinación de legisladores “evistas” con Creemos, contra Luis Arce. “Voy a hablar con las Seis Federaciones para que asista a un ampliado y demuestre sus acusaciones. De lo contrario, va a ser castigado al ‘Palo Santo’”, advirtió Arispe.