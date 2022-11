Carlos Romero: Evo Morales haría el Censo en seis meses





11/11/2022 - 08:18:59

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, en una videoconferencia, criticó al Gobierno de Luis Arce y señaló que Evo Morales realizaría un Censo de Población y Vivienda en seis meses. Además, recordó que el año 2012, cuando Morales era presidente, hizo un empadronamiento en 10 meses y con la tercera parte del presupuesto que el actual Gobierno tiene. “El tema del Censo, nosotros hicimos en 2012 en 10 meses y con tercera parte del presupuesto que estos señores actualmente han presupuestado. (…) Evo Morales, presidente, hizo un Censo en 10 meses y en una conversación particular me dijo que podría hacerlo en seis meses", publicó la Red Uno. Las duras críticas de Romero se da en medio de la división del Movimiento Al Socialismo (MAS), según diputados afines a Morales, por culpa del Presidente y el Vicepresidente del país. Afirmó que toda la gente que se moviliza para demandar que el Censo se realice el 2023 está siendo engañada y mentida presuntamente por el Gobierno. Asimismo, observó que el Gobierno no revela el “reglamento operativo” que supuestamente solicitaron los financiadores externos del Censo tras realizar el primer desembolso de los recursos. “Ese reglamento operativo se lo redacta en 24 horas, entonces dejen de mentirle al país, dejen de mentirle a las redes sociales, dejen de intentar provocar a los cruceños, respetables cruceños patriotas, orgullosos, con sus banderas cruceñas, orgullosos, respetables en sus rotondas”, manifestó. Hasta el momento, el Gobierno no define una fecha para la realización del empadronamiento pese a que las mesas técnicas concluyeron su trabajo hace dos días. Entre tanto, se mantiene las medidas de presión en Santa Cruz y otras regiones, organizaciones sociales y políticos se sumaron con paro y huelgas de hambre.