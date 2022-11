Vicente Cuéllar: Cabildo por el censo en Santa Cruz se adelanta para este domingo





11/11/2022 - 07:51:32

El presidente del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, Vicente Cuéllar,

anunció que el cabildo para definir nuevas medidas de para la realiación del censo 2023, programado para el martes, fue adelantado para este domingo 13 de noviembre. Cuellar, en entrevista con el programa Que No Me Pierda de la Red Uno, dio que "muchas personas que están sacrificándose (en las calles) pidieron que se adelante el Cabildo y tengo conocimiento que se definió que se lleve adelante el domingo", manifestó Cuéllar, quien afirmó que aún se está analizando las preguntas que se realizarán a la población. Horas antes, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, había anunciado que el cabildo se instalaría el próximo martes, pero al parecer esta Será el domingo donde, según el cívico cruceño se determinarás nuevas acciones para exigir que el Gobierno apruebe que la encuesta nacional se realice en 2023 y no en 2024, como lo establece el Decreto Supremo 4760. “Vamos a ver qué medidas vamos a tomar y lo vamos a tomar en conjunto con la población cruceña”, aseguró. Con respecto a la huelga de hambre que pretendía iniciar este fin de semana, el también rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) indicó que la fecha de inicio de esta medida de presión podría variar ya que deberá estar presente en el cabildo. "Tomé la decisión de entrar en una huelga de hambre como una forma de acompañar al pueblo en ese sacrifico que ha venido realizando durante todo este tiempo", enfatizó el rector. Una mesa técnica de Trinidad determinó que la encuesta nacional se deba realizar entre marzo y abril de 2024 .