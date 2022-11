Microempresarios reportan $us 70 millones en pérdidas por el paro en Santa Cruz y advierten el cierre de emprendimientos





10/11/2022 - 20:57:05

Erbol.- El paro indefinido en el departamento de Santa Cruz ocasionó hasta el momento al menos $us 70 millones en pérdidas económicas a los microempresarios y existe el riesgo de que varias unidades productivas puedan cerrar. El presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype), Carlos Bolaños, detalló que más de 75.646 microempresas dejaron de producir desde hace 20 días que ya lleva la medida de presión. Las ventas bajaron entre un 70% a un 80%, lamentó. “Solamente en Santa Cruz generamos unas 350.000 fuentes de empleo directo y el cierre del 10% de unidades productivas va a ser lapidario”, advirtió en entrevista con el programa La Tarde En Directo de ERBOL. Cuestionó el paro indefinido debido a que tras haber atravesado por la pandemia del coronavirus, ahora los microempresarios vuelven a pagar “los platos rotos” por la imposibilidad de generar recursos económicos. Bolaños demandó al gobernador cruceño, Fernando Camacho, pensar en las familias y en as fuentes de trabajo y el riesgo que corren si persiste el paro. La medida de presión fue convocada para exigir la realización del Censo Nacional de Poblacio y Vivienda en 2023 y no así en 2024 como lo definió el Gobierno. El dirigente de los microempresarios ratificó que su sector se encuentra en estado de emergencia y no descartó que asuman medidas de presión en contra del paro.