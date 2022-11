Gobierno presentó denuncias penales por muertes y hechos de violencia durante los bloqueos en Santa Cruz





10/11/2022 - 18:26:36

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que el Gobierno interpuso denuncias penales por las muertes, hechos de violencia y los bloqueos durante el paro cívico indefinido por el censo. La ministra responsabilizó al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, entre otras personas, de quienes dijo que sus manos están manchadas con sangre, publica Página Siete. “Las denuncias que hemos presentado como Gobierno nacional son en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional. Y las acciones que hemos tomado contra varias personas responsables de estos delitos están enmarcadas en la normativa nacional vigente (...) Tenemos 178 denuncias de heridos sobre las cuales también como Gobierno hemos tomado acciones”, manifestó la autoridad. La autoridad de Gobierno dijo que se iniciaron las demandas penales en el país y también a nivel internacional para sentar un precedente sobre estos hechos registrados en 20 días de paro y para que no se repitan de nuevo. “Estos hechos no deben, no pueden, repetirse nunca más por lo que trabajaremos sin descanso para que haya un precedente que hoy más que nunca necesita el pueblo cruceño”, señaló la ministra. Prada enumeró varios casos registrados en los días de paro, entre ellos la violación múltiple contra una mujer, cuatro muertes durante el paro, los atropellos contra los ayoreos, impedir el paso a quienes pretendían ir a trabajar, agresiones a transeúntes en puntos de bloqueo, enfrentamientos, racismo y discriminación, impedir el paso de ambulancias, entre otros casos. Llamó a todas las instancias a actuar como corresponde para que estos casos no queden en la impunidad ni invisibilizados. Prada dijo que estos paros nunca más se deben registrar en Santa Cruz porque genera dolor y hambre. Acotó que la medida de los cívicos fracasó e indicó que no tiene miedo y no se callará ante estos hechos.